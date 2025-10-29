Активность вблизи ядерных арсеналов Ирана обнаружена, но уран не обогащается - Гросси

Иран активно не обогащает уран, но вблизи ядерных арсеналов обнаружена активность. Об этом сообщил AP руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает УНН.

Детали

Глава МАГАТЭ ООН Рафаэль Гросси заявил, что Иран активно не обогащает уран, но вблизи ядерных арсеналов страны обнаружена активность.

Добавим

В июне глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что удары США по трем иранским объектам нанесли серьезный, но "не полный" ущерб, что противоречит утверждению Дональда Трампа о том, что ядерные объекты Ирана "полностью уничтожены".

Израиль атаковал ядерные и военные объекты в Иране 13 июня, утверждая, что Иран близок к созданию ядерного оружия.

Позже США присоединились к ударам, сбросив бомбы на три ядерных объекта Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. С тех пор истинные масштабы повреждений остаются неясными.