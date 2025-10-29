$42.080.01
48.980.00
18:25 • 174 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
16:51 • 5290 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
14:53 • 14886 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 43471 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 30995 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 51226 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 28858 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 76379 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48564 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47403 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
Активность вблизи ядерных арсеналов Ирана обнаружена, но уран не обогащается - Гросси

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран не обогащает уран, однако вблизи ядерных арсеналов страны зафиксирована активность. Это происходит после июньских ударов США по иранским объектам.

Активность вблизи ядерных арсеналов Ирана обнаружена, но уран не обогащается - Гросси

Иран активно не обогащает уран, но вблизи ядерных арсеналов обнаружена активность. Об этом сообщил AP руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает УНН.

Детали

Глава МАГАТЭ ООН Рафаэль Гросси заявил, что Иран активно не обогащает уран, но вблизи ядерных арсеналов страны обнаружена активность.

Добавим

В июне глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что удары США по трем иранским объектам нанесли серьезный, но "не полный" ущерб, что противоречит утверждению Дональда Трампа о том, что ядерные объекты Ирана "полностью уничтожены".

Израиль атаковал ядерные и военные объекты в Иране 13 июня, утверждая, что Иран близок к созданию ядерного оружия.

Позже США присоединились к ударам, сбросив бомбы на три ядерных объекта Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. С тех пор истинные масштабы повреждений остаются неясными.

Антонина Туманова

Новости Мира
Военное положение
Столкновения
Израиль
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран