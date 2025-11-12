МАГАТЭ не смогло проверить запасы урана в Иране после ударов Израиля – АР

$42.010.06
48.610.07
ukenru
14:21 • 1666 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда в отношении него не устанавливалось
13:55 • 6684 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 10512 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 15279 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 33832 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 59016 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 79231 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122380 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 56031 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 84206 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46198 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44327 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43414 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 21611 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23320 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 5216 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23343 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 18059 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43431 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122380 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Артем Довбик
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 13371 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44343 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46214 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 30365 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 44738 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Сериал
Дипломатка

МАГАТЭ не смогло проверить запасы урана в Иране после ударов Израиля – АР

Киев • УНН

 • 688 просмотра

МАГАТЭ не смогло проверить запасы урана в Иране после июньских ударов Израиля по ядерным объектам страны. Иран располагает 440,9 кг урана, обогащенного до 60% чистоты, что позволяет создать до 10 ядерных бомб.

МАГАТЭ не смогло проверить запасы урана в Иране после ударов Израиля – АР

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в течение нескольких месяцев не могло проверить запасы урана в Иране, почти оружейного класса, после июньских ударов Израиля по ядерным объектам страны. Об этом говорится в конфиденциальном отчете организации, с которым ознакомилось Associated Press, пишет УНН.

Подробности

МАГАТЭ заявило, что статус материала "требует срочного решения". Согласно сентябрьскому отчету агентства, Иран имеет 440,9 кг урана, обогащенного до 60% чистоты, что является небольшим техническим шагом к уровню оружейной чистоты 90%.

Сотрудничество с МАГАТЭ приостановлено, «причин» для возобновления ядерных переговоров нет: ультимативные заявления Тегерана12.10.25, 13:12 • 9011 просмотров

Этот запас может позволить Ирану создать до 10 ядерных бомб, если он решит превратить свою программу в оружие 

– предупредил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 

Он добавил, что это не означает, что Иран имеет такое оружие.

МАГАТЭ подчеркнуло, что Иран должен предоставить "специальный отчет" о местонахождении и состоянии своих ядерных материалов после таких событий, как атаки или землетрясения, чтобы гарантировать мирный характер своей программы.

Активность вблизи ядерных арсеналов Ирана обнаружена, но уран не обогащается - Гросси29.10.25, 20:14 • 3078 просмотров

Предоставление такого отчета необходимо для того, чтобы Агентство могло гарантировать, что ядерный материал, подлежащий гарантиям в Иране, остается в мирной ядерной деятельности, и что объекты, подлежащие гарантиям, не используются ненадлежащим образом 

– отметили в агентстве.

Тегеран пренебрегает ядерным соглашением, считают в ЕС-3 и возобновляют санкции против Ирана28.08.25, 18:09 • 4306 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Иран