МАГАТЭ не смогло проверить запасы урана в Иране после ударов Израиля – АР
Киев • УНН
МАГАТЭ не смогло проверить запасы урана в Иране после июньских ударов Израиля по ядерным объектам страны. Иран располагает 440,9 кг урана, обогащенного до 60% чистоты, что позволяет создать до 10 ядерных бомб.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в течение нескольких месяцев не могло проверить запасы урана в Иране, почти оружейного класса, после июньских ударов Израиля по ядерным объектам страны. Об этом говорится в конфиденциальном отчете организации, с которым ознакомилось Associated Press, пишет УНН.
МАГАТЭ заявило, что статус материала "требует срочного решения". Согласно сентябрьскому отчету агентства, Иран имеет 440,9 кг урана, обогащенного до 60% чистоты, что является небольшим техническим шагом к уровню оружейной чистоты 90%.
Этот запас может позволить Ирану создать до 10 ядерных бомб, если он решит превратить свою программу в оружие
Он добавил, что это не означает, что Иран имеет такое оружие.
МАГАТЭ подчеркнуло, что Иран должен предоставить "специальный отчет" о местонахождении и состоянии своих ядерных материалов после таких событий, как атаки или землетрясения, чтобы гарантировать мирный характер своей программы.
Предоставление такого отчета необходимо для того, чтобы Агентство могло гарантировать, что ядерный материал, подлежащий гарантиям в Иране, остается в мирной ядерной деятельности, и что объекты, подлежащие гарантиям, не используются ненадлежащим образом
