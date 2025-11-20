Иран выходит из режима ядерных инспекций: Тегеран резко ответил на требования Запада

Иран официально прекратил сотрудничество с международными ядерными инспекторами после того, как Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием раскрыть данные о запасах урана, приближающихся к уровню, пригодному для ядерного вооружения. Решение стало прямым ответом Тегерана на усиленное дипломатическое давление. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Совет МАГАТЭ потребовал от Ирана "немедленно" предоставить полный отчет о своих ядерных материалах – документ инициировали Франция, Германия, Великобритания и США. Резолюцию поддержали 19 стран, 12 воздержались, а Россия, Китай и Нигер выступили "против".

Западный блок в своем заявлении подчеркнул: Наше послание четкое: Иран должен немедленно решить свои вопросы относительно гарантий… Он должен обеспечить практическое сотрудничество путем доступа, ответов, возобновления мониторинга – подчеркнули в совместном заявлении западные страны.

В ответ министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил о прекращении действия ограниченных мониторинговых договоренностей, заключенных с МАГАТЭ в сентябре. По данным агентства Tasnim, инспекторы потеряли доступ к запасам высокообогащенного урана, которых, по оценкам, хватит для создания нескольких боеголовок.

Это произошло после ударов США и Израиля по объектам под гарантиями МАГАТЭ в июне. Генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси заверил, что масштабы химического и радиологического загрязнения "очень ограничены" и контролируемы, но подчеркнул необходимость возвращения инспекторов.

Нет другого решения, кроме дипломатического, для всей этой ситуации – заявил он.

