Иран выходит из режима ядерных инспекций: Тегеран резко ответил на требования Запада
Киев • УНН
Иран прекратил сотрудничество с ядерными инспекторами в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЕ, которая требовала раскрыть данные о запасах урана. Это решение стало прямым ответом Тегерана на усиленное дипломатическое давление со стороны западных стран.
Иран официально прекратил сотрудничество с международными ядерными инспекторами после того, как Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием раскрыть данные о запасах урана, приближающихся к уровню, пригодному для ядерного вооружения. Решение стало прямым ответом Тегерана на усиленное дипломатическое давление. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Совет МАГАТЭ потребовал от Ирана "немедленно" предоставить полный отчет о своих ядерных материалах – документ инициировали Франция, Германия, Великобритания и США. Резолюцию поддержали 19 стран, 12 воздержались, а Россия, Китай и Нигер выступили "против".
Иран прекратил обогащение урана на всех объектах после атак Израиля и США - глава МИД16.11.25, 22:09 • 7414 просмотров
Западный блок в своем заявлении подчеркнул: Наше послание четкое: Иран должен немедленно решить свои вопросы относительно гарантий… Он должен обеспечить практическое сотрудничество путем доступа, ответов, возобновления мониторинга
В ответ министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил о прекращении действия ограниченных мониторинговых договоренностей, заключенных с МАГАТЭ в сентябре. По данным агентства Tasnim, инспекторы потеряли доступ к запасам высокообогащенного урана, которых, по оценкам, хватит для создания нескольких боеголовок.
МАГАТЭ не смогло проверить запасы урана в Иране после ударов Израиля – АР12.11.25, 16:07 • 3874 просмотра
Это произошло после ударов США и Израиля по объектам под гарантиями МАГАТЭ в июне. Генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси заверил, что масштабы химического и радиологического загрязнения "очень ограничены" и контролируемы, но подчеркнул необходимость возвращения инспекторов.
Нет другого решения, кроме дипломатического, для всей этой ситуации
Сотрудничество с МАГАТЭ приостановлено, «причин» для возобновления ядерных переговоров нет: ультимативные заявления Тегерана12.10.25, 13:12 • 9046 просмотров