Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
15:56 • 13708 просмотра
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
15:30 • 19646 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
13:38 • 33672 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
13:09 • 43338 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
12:48 • 24092 просмотра
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперника
12:24 • 47967 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах
12:24 • 40438 просмотра
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот
20 ноября, 08:56 • 53642 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
20 ноября, 08:21 • 29592 просмотра
Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Хранитель

Иран выходит из режима ядерных инспекций: Тегеран резко ответил на требования Запада

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

Иран прекратил сотрудничество с ядерными инспекторами в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЕ, которая требовала раскрыть данные о запасах урана. Это решение стало прямым ответом Тегерана на усиленное дипломатическое давление со стороны западных стран.

Иран выходит из режима ядерных инспекций: Тегеран резко ответил на требования Запада

Иран официально прекратил сотрудничество с международными ядерными инспекторами после того, как Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием раскрыть данные о запасах урана, приближающихся к уровню, пригодному для ядерного вооружения. Решение стало прямым ответом Тегерана на усиленное дипломатическое давление. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Совет МАГАТЭ потребовал от Ирана "немедленно" предоставить полный отчет о своих ядерных материалах – документ инициировали Франция, Германия, Великобритания и США. Резолюцию поддержали 19 стран, 12 воздержались, а Россия, Китай и Нигер выступили "против". 

Иран прекратил обогащение урана на всех объектах после атак Израиля и США - глава МИД16.11.25, 22:09 • 7414 просмотров

Западный блок в своем заявлении подчеркнул: Наше послание четкое: Иран должен немедленно решить свои вопросы относительно гарантий… Он должен обеспечить практическое сотрудничество путем доступа, ответов, возобновления мониторинга 

– подчеркнули в совместном заявлении западные страны.

В ответ министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил о прекращении действия ограниченных мониторинговых договоренностей, заключенных с МАГАТЭ в сентябре. По данным агентства Tasnim, инспекторы потеряли доступ к запасам высокообогащенного урана, которых, по оценкам, хватит для создания нескольких боеголовок.

МАГАТЭ не смогло проверить запасы урана в Иране после ударов Израиля – АР12.11.25, 16:07 • 3874 просмотра

Это произошло после ударов США и Израиля по объектам под гарантиями МАГАТЭ в июне. Генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси заверил, что масштабы химического и радиологического загрязнения "очень ограничены" и контролируемы, но подчеркнул необходимость возвращения инспекторов. 

Нет другого решения, кроме дипломатического, для всей этой ситуации 

– заявил он.

Сотрудничество с МАГАТЭ приостановлено, «причин» для возобновления ядерных переговоров нет: ультимативные заявления Тегерана12.10.25, 13:12 • 9046 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Израиль
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Bloomberg L.P.
Франция
Великобритания
Германия
Китай
Соединённые Штаты
Иран