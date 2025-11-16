Иран прекратил обогащение урана на всех объектах после атак Израиля и США - глава МИД

Тегеран больше не обогащает уран ни на одном объекте в стране. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Подробности

Издание указывает, что таким образом Тегеран, по словам дипломата, пытается сигнализировать Западу, что он остается открытым к потенциальным переговорам по своей атомной программе.

В Иране нет незаявленного ядерного обогащения. Все наши объекты находятся под гарантиями и мониторингом Международного агентства по атомной энергии. Сейчас обогащения нет, потому что наши объекты — наши обогатительные объекты — были атакованы — сказал Арагчи.

При этом он подчеркнул, что позиция Ирана по ядерной программе остается неизменной.

"Право Ирана на обогащение, на мирное использование ядерных технологий... неоспоримо. Мы никогда не откажемся от наших прав", - заявил дипломат.

Напомним

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в течение нескольких месяцев не могло проверить запасы урана в Иране, почти оружейного класса, после июньских ударов Израиля по ядерным объектам страны. Об этом говорится в конфиденциальном отчете организации.

