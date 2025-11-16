$42.060.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Иран прекратил обогащение урана на всех объектах после атак Израиля и США - глава МИД

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран больше не обогащает уран ни на одном объекте в стране. Это является сигналом Западу об открытости к переговорам, хотя право Ирана на мирное использование ядерных технологий остается непоколебимым.

Иран прекратил обогащение урана на всех объектах после атак Израиля и США - глава МИД

Тегеран больше не обогащает уран ни на одном объекте в стране. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Подробности

Издание указывает, что таким образом Тегеран, по словам дипломата, пытается сигнализировать Западу, что он остается открытым к потенциальным переговорам по своей атомной программе.

В Иране нет незаявленного ядерного обогащения. Все наши объекты находятся под гарантиями и мониторингом Международного агентства по атомной энергии. Сейчас обогащения нет, потому что наши объекты — наши обогатительные объекты — были атакованы

— сказал Арагчи.

При этом он подчеркнул, что позиция Ирана по ядерной программе остается неизменной.

"Право Ирана на обогащение, на мирное использование ядерных технологий... неоспоримо. Мы никогда не откажемся от наших прав", - заявил дипломат.

Напомним

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в течение нескольких месяцев не могло проверить запасы урана в Иране, почти оружейного класса, после июньских ударов Израиля по ядерным объектам страны. Об этом говорится в конфиденциальном отчете организации.

Вадим Хлюдзинский

Ядерное оружие
Израиль
Международное агентство по атомной энергии
Иран