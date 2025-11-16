Іран припинив збагачення урану на всіх об'єктах після атак Ізраїлю та США - глава МЗС
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран більше не збагачує уран на жодному об'єкті в країні. Це є сигналом Заходу про відкритість до переговорів, хоча право Ірану на мирне використання ядерних технологій залишається непохитним.
Тегеран більше не збагачує уран на жодному об'єкті в країні. Про це заявив у неділю міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.
Деталі
Видання вказує, що таким чином Тегеран а словами дипломата, намагається сигналізувати Заходу, що він залишається відкритим до потенційних переговорів щодо своєї атомної програми.
В Ірані немає незаявленого ядерного збагачення. Усі наші об'єкти перебувають під гарантіями та моніторингом Міжнародного агентства з атомної енергії. Наразі збагачення немає, тому що наші об'єкти - наші збагачувальні об'єкти - були атаковані
При цьому він підкреслив, що позиція Ірану щодо ядерної програми залишається незмінною.
"Право Ірану на збагачення, на мирне використання ядерних технологій ... є незаперечним. Ми ніколи не відмовимося від наших прав", - заявив дипломат.
Нагадаємо
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) протягом кількох місяців не могло перевірити запаси урану в Ірані, майже збройового класу, після червневих ударів Ізраїлю по ядерних об’єктах країни. Про це йдеться у конфіденційному звіті організації.
