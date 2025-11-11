Іран нарощує виробництво ракет на тлі можливої нової війни з Ізраїлем
Київ • УНН
Іран нарощує виробництво ракет, готуючи свій арсенал до подолання ізраїльської протиракетної оборони. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що ракетна потужність країни значно перевищує ту, що була під час 12-денної війни з Ізраїлем.
На тлі загрози нової війни з Ізраїлем Іран нарощує виробництво ракет. Про це повідомляє УНН з посиланням на twz.com.
Деталі
У Тегерані заявили, що в Ірану зараз є більше ракет, ніж під час нещодавньої війни з Ізраїлем, яка тривала 12 днів. Хоча точність цього твердження є сумнівною, експерти, які стежать за ракетною програмою Тегерана, кажуть, що країна наростила виробництво, прагнучі підготувати свій арсенал до подолання ізраїльської протиракетної оборони, яка була пошкоджена під час війни, йдеться в публікації.
Наша ракетна потужність сьогодні значно перевищує ту, що була під час 12-денної війни
Нагадаємо
Іран оголосив про припинення дії Спільного всеосяжного плану дій 2015 року, який обмежував його ядерну програму в обмін на скасування санкцій.
Також УНН повідомляв, що Іран не поспішає відновлювати переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми, заявляючи про готовність до непрямих переговорів на рівних умовах.