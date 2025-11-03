Іран не поспішає відновлювати переговори щодо ядерної програми зі США - Al Jazeera
Київ • УНН
Іран не поспішає відновлювати переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми, заявляючи про готовність до непрямих переговорів на рівних умовах. Міністр закордонних справ Аббас Арагчі вважає умови США для відновлення переговорів нелогічними та несправедливими.
Іран не поспішає відновлювати переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.
Деталі
Іран як і раніше готовий брати участь у непрямих переговорах з Вашингтоном, якщо США вирішать вести переговори "на рівних умовах, виходячи з взаємних інтересів", заявив міністр закордонних справ Аббас Арагчі.
Також він заявив, що у регіоні формується критичне "загальне розуміння" щодо Ізраїлю.
Голова МЗС Ірану заявив, що умови, висунуті США для відновлення переговорів, які передбачають повну відмову від збагачення урану, обмеження запасів ракет Ірану і його підтримки регіональних союзників, є "нелогічними і несправедливими".
На його думку, це робить переговори нездійсненними.
Нагадаємо
Іран оголосив про припинення дії Спільного всеосяжного плану дій 2015 року, який обмежував його ядерну програму в обмін на скасування санкцій. Міністерство закордонних справ Ірану заявило про припинення всіх положень угоди. Водночас у відомстві наголосили, що країна "рішуче висловлює свою прихильність до дипломатії".