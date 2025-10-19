Іран офіційно припинив термін дії ядерної угоди 2015 року

$41.640.00
18 жовтня, 21:14
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
18 жовтня, 09:59
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
"Ніяких королів": У США відбуваються масові протести проти Трампа (відео) 18 жовтня, 18:27
Сотні громадян Угорщини видавали себе за українських біженців у Німеччині 18 жовтня, 19:05
ВМС США знищили підводний човен з наркотиками, що прямував до країни - Трамп 18 жовтня, 20:33
Більшість німців проти виплат Bürgergeld українським біженцям 22:28
Фінансова і військова підтримка України з боку Заходу помітно скоротилася - ЗМІ 00:21
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається 16 жовтня, 12:39
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити заборонено
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу мод 16 жовтня, 07:27
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування 16 жовтня, 07:09
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили 18 жовтня, 06:19
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема 17 жовтня, 20:07
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching" 17 жовтня, 10:57
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото 15 жовтня, 15:48
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссям 15 жовтня, 00:05
Іран офіційно припинив термін дії ядерної угоди 2015 року

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Іран оголосив про припинення дії Спільного всеосяжного плану дій 2015 року, який обмежував його ядерну програму в обмін на скасування санкцій. Міністерство закордонних справ Ірану заявило про припинення всіх положень угоди, водночас наголосивши на прихильності до дипломатії.

Іран офіційно припинив термін дії ядерної угоди 2015 року

Іран оголосив про припинення дії Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA) 2015 року, яким передбачалося обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на скасування міжнародних санкцій. Про це інформує видання The Guardian, передає УНН.

Відтепер усі положення угоди 2015 року, включно з обмеженнями на іранську ядерну програму та відповідними механізмами, вважаються припиненими

- заявило Міністерство закордонних справ Ірану.

Водночас у відомстві наголосили, що країна "рішуче висловлює свою прихильність до дипломатії".

Угода, підписана у Відні Іраном, Китаєм, Великою Британією, Францією, Німеччиною, Росією та США, мала на меті завершити багаторічний дипломатичний конфлікт і відкрити нову еру у відносинах між Іраном та Заходом.

"Міністри закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини заявили, що продовжуватимуть шукати "нове дипломатичне рішення, щоб гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї". Головний дипломат ЄС Кая Каллас зазначила, що санкції "не повинні бути кінцем дипломатії" і що "стійке рішення іранської ядерної проблеми можна досягти лише шляхом переговорів"", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив про готовність країни припинити ядерне протистояння із Заходом. Він закликав зупинити війни в Україні та на Близькому Сході шляхом діалогу.

ЄС услід за ООН поновлює санкції проти Ірану: що передбачається 29.09.25, 10:49

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Дипломатка
Масуд Пезешкіян
Кая Каллас
The Guardian
Європейський Союз
Франція
Велика Британія
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран