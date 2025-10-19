Іран офіційно припинив термін дії ядерної угоди 2015 року
Київ • УНН
Іран оголосив про припинення дії Спільного всеосяжного плану дій 2015 року, який обмежував його ядерну програму в обмін на скасування санкцій. Міністерство закордонних справ Ірану заявило про припинення всіх положень угоди, водночас наголосивши на прихильності до дипломатії.
Іран оголосив про припинення дії Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA) 2015 року, яким передбачалося обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на скасування міжнародних санкцій. Про це інформує видання The Guardian, передає УНН.
Відтепер усі положення угоди 2015 року, включно з обмеженнями на іранську ядерну програму та відповідними механізмами, вважаються припиненими
Водночас у відомстві наголосили, що країна "рішуче висловлює свою прихильність до дипломатії".
Угода, підписана у Відні Іраном, Китаєм, Великою Британією, Францією, Німеччиною, Росією та США, мала на меті завершити багаторічний дипломатичний конфлікт і відкрити нову еру у відносинах між Іраном та Заходом.
"Міністри закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини заявили, що продовжуватимуть шукати "нове дипломатичне рішення, щоб гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї". Головний дипломат ЄС Кая Каллас зазначила, що санкції "не повинні бути кінцем дипломатії" і що "стійке рішення іранської ядерної проблеми можна досягти лише шляхом переговорів"", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив про готовність країни припинити ядерне протистояння із Заходом. Він закликав зупинити війни в Україні та на Близькому Сході шляхом діалогу.
