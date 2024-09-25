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Президент Ірану заявив про готовність припинити ядерне протистояння та закликав до діалогу аби припинити війни

Президент Ірану заявив про готовність припинити ядерне протистояння та закликав до діалогу аби припинити війни

Київ • УНН

 • 15466 перегляди

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив про готовність країни припинити ядерне протистояння із Заходом. Він закликав зупинити війни в Україні та на Близькому Сході шляхом діалогу.

Тегеран готовий припинити ядерне протистояння із Заходом, і закликав зупинити війни в Україні й на Близькому Сході шляхом діалогу. Про це президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив на засіданні Генеральної асамблеї ООН, пише УНН з посиланням на Радіо Свободу.

Деталі

У промові на Генасамблеї ООН Пезешкіан підкреслив, що Іран хоче "миру для всіх і не прагне війни чи сварок із будь-ким", а також наголосив на необхідності припинити воєнні дії в Україні.

Ми підтримуємо всі мирні рішення і віримо, що діалог є єдиним способом вирішення цієї кризи

– сказав він, говорячи, у тому числі, про війну в Україні.

Пезешкіан сказав, що Іран сподівається на пом’якшення санкцій, які він назвав "руйнівною й нелюдською зброєю, призначеною для паралізування економіки країни". Також він сказав, що Іран готовий співпрацювати щодо відновлення ядерної угоди.

Ми готові співпрацювати з учасниками "Спільного всеосяжного плану дій" (JCPOA), якщо зобов’язання JCPOA будуть виконані повністю й добросовісно. Діалог з інших питань може відбутися після цього

– сказав Пезешкіан.

Контекст

Пезешкіан склав присягу президента Ірану в липні після того, як був обраний на виборах, призначених після смерті його попередника Ебрагіма Раїсі в авіакатастрофі. Він вже заявляв, що Тегеран буде відкритий для переговорів зі США щодо відновлення ядерної угоди 2015 року.

Президент Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вивів Сполучені Штати з угоди, яку також підписали Китай, Франція, Росія, Велика Британія, Німеччина та Європейський союз, і відновив фінансові санкції проти Тегерана.

Нагадаємо

Президент Ірану Масуд Пезешкіан також заявляв, що країна не постачала росії зброю для війни в Україні і не схвалює агресію. Він готовий до діалогу з США та Європою щодо цього питання.

Тегеран прагне послабити санкції: у ЦПД пояснили, що означають останні заяви Ірану щодо України24.09.24, 16:40 • 13314 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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