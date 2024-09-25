Президент Ірану заявив про готовність припинити ядерне протистояння та закликав до діалогу аби припинити війни

Тегеран готовий припинити ядерне протистояння із Заходом, і закликав зупинити війни в Україні й на Близькому Сході шляхом діалогу. Про це президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив на засіданні Генеральної асамблеї ООН, пише УНН з посиланням на Радіо Свободу.

Деталі

У промові на Генасамблеї ООН Пезешкіан підкреслив, що Іран хоче "миру для всіх і не прагне війни чи сварок із будь-ким", а також наголосив на необхідності припинити воєнні дії в Україні.

Ми підтримуємо всі мирні рішення і віримо, що діалог є єдиним способом вирішення цієї кризи – сказав він, говорячи, у тому числі, про війну в Україні.

Пезешкіан сказав, що Іран сподівається на пом’якшення санкцій, які він назвав "руйнівною й нелюдською зброєю, призначеною для паралізування економіки країни". Також він сказав, що Іран готовий співпрацювати щодо відновлення ядерної угоди.

Ми готові співпрацювати з учасниками "Спільного всеосяжного плану дій" (JCPOA), якщо зобов’язання JCPOA будуть виконані повністю й добросовісно. Діалог з інших питань може відбутися після цього – сказав Пезешкіан.

Контекст

Пезешкіан склав присягу президента Ірану в липні після того, як був обраний на виборах, призначених після смерті його попередника Ебрагіма Раїсі в авіакатастрофі. Він вже заявляв, що Тегеран буде відкритий для переговорів зі США щодо відновлення ядерної угоди 2015 року.

Президент Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вивів Сполучені Штати з угоди, яку також підписали Китай, Франція, Росія, Велика Британія, Німеччина та Європейський союз, і відновив фінансові санкції проти Тегерана.

Нагадаємо

Президент Ірану Масуд Пезешкіан також заявляв, що країна не постачала росії зброю для війни в Україні і не схвалює агресію. Він готовий до діалогу з США та Європою щодо цього питання.

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