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В Ірані заявили, що ніколи не схвалювали російську агресію проти України

В Ірані заявили, що ніколи не схвалювали російську агресію проти України

Київ • УНН

 • 20927 перегляди

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна не постачала Росії зброю для війни в Україні і не схвалює агресію. Він готовий до діалогу з США та Європою щодо цього питання.

Іран ніколи не постачав росії озброєння для війни в Україні і ніколи не схвалював її агресії проти Києва. Про це під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан, передає The Guardian, пише УНН

Деталі

Ми готові сісти з європейцями та американцями для діалогу та переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території

– заявив Пезешкіян.

Він пояснив, що його країна нібито не передавала балістичні ракети Росії від початку його президентства. Але такі постачання могли бути раніше.

"Шахеди" в обмін на літаки: Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Іран підтримує рф 12.09.24, 14:55 • 16726 переглядiв

Нагадаємо

Sky News пише, що судно Port Olya 3 перевезло близько 220 балістичних ракет малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

Окрім того, Франція, Німеччина та Велика Британія (E3) виступили зі спільною заявою, засудивши експорт іранських балістичних ракет до росії та заявили, що вживуть негайних заходів для скасування двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення та анонсували інші обмеження.

Проте Глава МЗС Ірану Саєд Аббас Аракчі спростував інформацію про постачання балістичних ракет росії. Він розкритикував США та європейські країни за дії на основі помилкових даних розвідки.  

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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