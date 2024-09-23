В Иране заявили, что никогда не одобряли российскую агрессию против Украины

Иран никогда не поставлял России вооружение для войны в Украине и никогда не одобрял ее агрессию против Киева. Об этом во время участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Мы готовы сесть с европейцами и американцами для диалога и переговоров. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории - заявил Пезешкиян.

Он пояснил, что его страна якобы не передавала баллистические ракеты России с начала его президентства. Но такие поставки могли быть раньше.

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Напомним,

Sky News пишет, что судно Port Olya 3 перевезло около 220 баллистических ракет малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

Кроме того, Франция, Германия и Великобритания (E3) выступили с совместным заявлением, осудив экспорт иранских баллистических ракет в Россию и заявили, что примут немедленные меры для отмены двусторонних соглашений с Ираном об авиасообщении и анонсировали другие ограничения.

Однако Глава МИД Ирана Саед Аббас Аракчи опроверг информацию о поставках баллистических ракет России. Он раскритиковал США и европейские страны за действия на основе ложных данных разведки.