В Иране заявили, что никогда не одобряли российскую агрессию против Украины
Киев • УНН
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна не поставляла России оружие для войны в Украине и не одобряет агрессию. Он готов к диалогу с США и Европой по этому вопросу.
Иран никогда не поставлял России вооружение для войны в Украине и никогда не одобрял ее агрессию против Киева. Об этом во время участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Мы готовы сесть с европейцами и американцами для диалога и переговоров. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории
Он пояснил, что его страна якобы не передавала баллистические ракеты России с начала его президентства. Но такие поставки могли быть раньше.
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Напомним,
Sky News пишет, что судно Port Olya 3 перевезло около 220 баллистических ракет малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.
Кроме того, Франция, Германия и Великобритания (E3) выступили с совместным заявлением, осудив экспорт иранских баллистических ракет в Россию и заявили, что примут немедленные меры для отмены двусторонних соглашений с Ираном об авиасообщении и анонсировали другие ограничения.
Однако Глава МИД Ирана Саед Аббас Аракчи опроверг информацию о поставках баллистических ракет России. Он раскритиковал США и европейские страны за действия на основе ложных данных разведки.