«Шахеды» в обмен на самолеты: Центр противодействия дезинформации объяснил, зачем Иран поддерживает рф

Несмотря на официальные возражения, Иран активно сотрудничает с РФ в военной сфере. В обмен на "Шехеды" и баллистические ракеты Тегеран стремится получить для себя авиацию и другие технологии РФ. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Иран активно сотрудничает с РФ в военной сфере. В частности, недавно стало известно о возможном предоставлении России около 200 иранских баллистических ракет малой дальности. Хотя Иран официально отвергает эти обвинения - говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации.

Аналитики объясняют, что Исламской республике выгодно поддерживать Россию в ее войне против Украины, ведь этот конфликт, скорее всего, рассматривается руководством режима как фактор отвлечения внимания США от Ирана.

Іран міг передати росії технології з виробництва двигунів для крилатих ракет: що відомо

Также среди многих преимуществ сотрудничества с Россией в условиях подсанкционной экономики Иран надеется получить от рф современные самолеты - пояснили в ЦПД

В то же время специалисты уверены, что москва, скорее всего, до сих пор не решилась на этот шаг, чтобы не идти на конфронтацию с соседними арабскими странами, которые видят в Иране потенциальную опасность

Исламская республика может не поддерживать российское вторжение публично, но сейчас продолжение войны в Украине отвечает ее интересам - подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

Глава МИД Ирана Саед Аббас Аракчи опроверг информацию о поставках баллистических ракет России. Он раскритиковал США и европейские страны за действия на основе ложных данных разведки.

Однако Sky News пишет, что судно Port Olya 3 перевезло около 220 баллистических ракет малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

Кроме того, Франция, Германия и Великобритания (E3) выступили с совместным заявлением, осудив экспорт иранских баллистических ракет в Россию и заявили, что примут немедленные меры для отмены двусторонних соглашений с Ираном об авиасообщении и анонсировали другие ограничения.

Пентагон: США допоможуть Україні захиститися від іранських ракет