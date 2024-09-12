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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Шахеды» в обмен на самолеты: Центр противодействия дезинформации объяснил, зачем Иран поддерживает рф

«Шахеды» в обмен на самолеты: Центр противодействия дезинформации объяснил, зачем Иран поддерживает рф

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 11:55  •  8040 просмотра

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Центр противодействия дезинформации заявил об активном военном сотрудничестве Ирана с РФ. В обмен на «Шахеды» и баллистические ракеты Тегеран стремится получить авиацию и другие технологии от России.

Несмотря на официальные возражения, Иран активно сотрудничает с РФ в военной сфере. В обмен на "Шехеды" и баллистические ракеты Тегеран стремится получить для себя авиацию и другие технологии РФ. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Иран активно сотрудничает с РФ в военной сфере. В частности, недавно стало известно о возможном предоставлении России около 200 иранских баллистических ракет малой дальности. Хотя Иран официально отвергает эти обвинения

- говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации. 

Аналитики объясняют, что Исламской республике выгодно поддерживать Россию в ее войне против Украины, ведь этот конфликт, скорее всего, рассматривается руководством режима как фактор отвлечения внимания США от Ирана.

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Также среди многих преимуществ сотрудничества с Россией в условиях подсанкционной экономики Иран надеется получить от рф современные самолеты

- пояснили в ЦПД 

В то же время специалисты уверены, что москва, скорее всего, до сих пор не решилась на этот шаг, чтобы не идти на конфронтацию с соседними арабскими странами, которые видят в Иране потенциальную опасность

Исламская республика может не поддерживать российское вторжение публично, но сейчас продолжение войны в Украине отвечает ее интересам

- подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

Глава МИД Ирана Саед Аббас Аракчи опроверг информацию о поставках баллистических ракет России. Он раскритиковал США и европейские страны за действия на основе ложных данных разведки.

Однако Sky News пишет, что судно Port Olya 3 перевезло около 220 баллистических ракет малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

Кроме того, Франция, Германия и Великобритания (E3) выступили с совместным заявлением, осудив экспорт иранских баллистических ракет в Россию и заявили, что примут немедленные меры для отмены двусторонних соглашений с Ираном об авиасообщении и анонсировали другие ограничения.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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