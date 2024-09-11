Иран мог передать россии технологии по производству двигателей для крылатых ракет: что известно

Кроме подтвержденной информации, что Иран передал россии баллистические ракеты Fath-360, есть подозрения, что наш враг от своего союзника также получил технологическую документацию по производству двигателей для крылатых ракет. Об этом пишет Defence Expess, сообщает УНН.

Издание делает акцент на том, что в сообщении Минфина США о введении санкций против Ирана фигурирует иранское конструкторское бюро Farzanegan Propulsion Systems, которое там оказалось за то, что поставляло россиянам образцы собственных двигателей к крылатым ракетам.

Defence Expess объясняет, что на разных типах дозвуковых российских КР используется один и тот же тип реактивного двигателя под индексом ТРДД-50, который изготавливается на мощностях предприятия "ОДК-Сатурн", модификация отличается в зависимости от назначения ракет: ТРДД-50А - под крылатые ракеты воздушного базирования типов Х-101 и Х-555 и ТРДД-50Б - под ракеты морского базирования "Калибр".

США запровадили нові санкції проти москви та Тегерану через постачання Іраном ракет росії

Издание предполагает, что темпы производства таких двигателей являются невысокими, а потому у россиян возникла необходимость получения опыта от иранских коллег относительно необходимости удешевления производства, а, соответственно, и его наращивания.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что россияне пытаются модернизировать различные типы оружия, которым наносят удары по Украине. Однако, из-за дефицита высокотехнологичных компонентов качество этого оружия ухудшается.

"Мы можем сказать то, что существенно изменилась как компонентная база, так и сами средства поражения, которые применяются вооруженными силами рф. Так, на днях были применены крылатые ракеты, которые имеют двойные боевые части: как осколочно-фугасную, так и кассетную. Мы отслеживаем все изменения, видим модернизацию различных компонентов, так и деградацию определенных частей, которые применяются, в частности, электронных плат. Так, им приходится менять высокотехнологичные компоненты на ракеты Х-101. На них они ставят блоки наведения с беспилотников "Орлан-10", - рассказал Александр Рувин.