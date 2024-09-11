Іран міг передати росії технології з виробництва двигунів для крилатих ракет: що відомо
Київ • УНН
Є підозри, що Іран передав росії технологічну документацію з виробництва двигунів для крилатих ракет. США запровадили санкції проти іранського конструкторського бюро за постачання зразків двигунів росіянам.
Окрім підтвердженої інформації, що Іран передав росії балістичні ракети Fath-360, є підозри, що наш ворог від свого союзника також отримав технологічну документацію із виробництва двигунів для крилатих ракет. Про це пише Defence Expess, повідомляє УНН.
Видання робить акцент на тому, що у повідомленні Мінфіну США щодо запровадження санкцій проти Ірану фігурує іранське конструкторське бюро Farzanegan Propulsion Systems, яке там опинилося за те, що постачало росіянам зразки власних двигунів до крилатих ракет.
Defence Expess пояснює, що на різних типах дозвукових російських КР використовується один і той же тип реактивного двигуна під індексом ТРДД-50, що виготовляється на потужностях підприємства "ОДК-Сатурн", модифікація відрізняється залежно від призначення ракет: ТРДД-50А – під крилаті ракети повітряного базування типів Х-101 та Х-555 та ТРДД-50Б – під ракети морського базування "Калибр".
США запровадили нові санкції проти москви та Тегерану через постачання Іраном ракет росії10.09.24, 20:09 • 19223 перегляди
Видання припускає, що темпи виробництва таких двигунів є невисокими, а тому росіян виникла необхідність отримання досвіду від іранських колег щодо необхідності здешевлення виробництва, а, відповідно, і його нарощування.
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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, шо росіяни намагаються модернізувати різні типи зброї, якою завдають удари по Україні. Однак, через дефіцит високотехнологічних компонентів якість цієї зброї погіршується.
"Ми можемо сказати те, що суттєво змінилася як компонентна база, так і самі засоби ураження, які застосовуються збройними силами рф. Так, днями були застосовані крилаті ракети, які мають подвійні бойові частини: як осколково-фугасну, так і касетну. Ми відслідковуємо всі зміни, бачимо модернізацію різних компонентів, так і деградацію певних частин, які застосовуються, зокрема, електронних плат. Так, їм доводиться міняти високотехнологічні компоненти на ракети Х-101. На них вони сталять блоки наведення з безпілотників "Орлан-10", - розповів Олександр Рувін.