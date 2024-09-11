Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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11 сентября 2024, 07:53  •  1787 просмотра

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США подтвердили передачу Ираном баллистических ракет россии. Пентагон будет работать с Украиной над усилением ПВО для защиты от новой угрозы и других российских ракет.

Переданные рф иранские ракеты Fath 360 позволят россиянам "зарезервировать" более современные ракеты с большим радиусом действия для других целей. Соединенные Штаты будут работать с Украиной, чтобы убедиться, что Киев имеет возможности для защиты от этих ракет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС Пэт Райдер, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Соединенные Штаты подтвердили сообщение о том, что Иран передал партии баллистических ракет ближнего радиуса действия Fath 360 россии, которая, по нашим оценкам, может применить их в течение нескольких недель против Украины, что приведет к гибели еще большего количества украинских граждан", - заявил Пэт Райдер. Он добавил, что сейчас министерство не может сказать, сколько ракет получила рф.

Как указал Райдер, ракеты Fath 360 предположительно, имеют радиус действия около 75 миль (примерно 120 км.) и позволят россиянам зарезервировать более современные ракеты с большим радиусом действия для других целей.

"Это баллистическая ракетная система ближнего и дальнего радиуса действия", - сказал он.

Это позволит россии использовать этот потенциал, сохраняя при этом свои возможности большей дальности для использования на всем поле боя, тем самым углубляя арсенал россии, а также, опять же, давая ей возможность наносить удары по тем целям, которые мы видели, включая гражданские объекты

- указал он.

Райдер сказал, что, по мнению ведомства, "десятки" российских военнослужащих прошли в Иране обучение использованию ракетной системы.

Неизвестно, что получили иранцы в обмен на поставку ракет. Райдер сказал, что чиновники предполагают, что частью договоренности могла быть разведывательная информация.

"Не вдаваясь в конкретику, мы видим, что они обмениваются информацией, касающейся ядерных программ, космоса и других технологических возможностей, которыми обладает россия и которые нужны таким странам, как Иран", - сказал он.

Райдер также сказал, что, учитывая растущие отношения россии с другими недобросовестными игроками на мировой арене, включая Северную Корею, есть основания ожидать, что поставки ракет из Ирана будут продолжаться.

"Аспектом, вызывающим беспокойство... являются отношения, развивающиеся между россией и Ираном", - сказал он.

 И вы также видите, что россия развивает отношения с [Северной Кореей], где она становится, по сути, поставщиком возможностей. Поэтому следует предположить, что если Иран поставляет россии такие ракеты, то, скорее всего, это не разовая выгодная сделка, а источник возможностей, который россия будет стремиться использовать в будущем

- заявил Райдер.

Американский чиновник заявил, что с самого начала российского вторжения поддержка Украины была сосредоточена на противовоздушной обороне, и это будет продолжаться - в частности с акцентом на угрозу, которую представляют новые ракеты.

"ПВО - это то, чему мы уделяем большое внимание уже долгое время, когда речь идет об Украине", - сказал он и добавил, что "это было приоритетом для украинцев, и поэтому это было приоритетом для нас". 

США підтвердили постачання Іраном балістичних ракет росії: запроваджують санкції 10 сентября 2024, 12:28 • 21230 просмотров

По словам Райдера, с тех пор США и страны-партнеры работают над тем, чтобы предоставить украинцам разнообразные системы ПВО, предназначенные для борьбы с ракетными угрозами как ближнего, так и дальнего радиуса действия.

"Создание интегрированной системы ПВО для Украины продолжается уже некоторое время, и мы не собираемся останавливаться", - сказал Райдер. "И [в случае] с этими ракетами, хотя они, безусловно, будут представлять угрозу, мы будем работать с Украиной, чтобы убедиться... что они имеют возможности, необходимые для защиты от этих ракет и других ракет, которые использует россия, включая беспилотники", - добавил он.

По словам представителя Пентагона, с начала вторжения россии в феврале 2022 года Соединенные Штаты выделили Украине более 55,9 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности. В этой помощи большое место занимают системы ПВО. Среди поставленных систем ПВО - зенитные батареи Patriot, национальные усовершенствованные зенитно-ракетные комплексы, также называемые NASAMS, системы ПВО HAWK, зенитные ракеты Stinger и системы ПВО Avenger.

Напомним

Вашингтон объявил о санкциях против российских и иранских организаций, высокопоставленных чиновников и торговых судов за  передачу Москве иранских баллистических ракет. 

Франция, Германия и Великобритания (E3) выступили с совместным заявлением, осудив экспорт иранских баллистических ракет в Россию и заявили, что примут немедленные меры для отмены двусторонних соглашений с Ираном об авиасообщении и анонсировали другие ограничения.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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