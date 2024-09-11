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Пентагон: США допоможуть Україні захиститися від іранських ракет

Пентагон: США допоможуть Україні захиститися від іранських ракет

Київ • УНН

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США підтвердили передачу Іраном балістичних ракет росії. Пентагон працюватиме з Україною над посиленням ППО для захисту від нової загрози та інших російських ракет.

Передані рф іранські ракети Fath 360 дадуть змогу росіянам "зарезервувати" більш сучасні ракети з більшим радіусом дії для інших цілей. Сполучені Штати працюватимуть з Україною, щоб переконатися, що Київ має можливості для захисту від цих ракет. Про це заявив на брифінгу прессекретар Пентагону генерал-майор ВПС Пет Райдер, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Сполучені Штати підтвердили повідомлення про те, що Іран передав партії балістичних ракет ближнього радіусу дії Fath 360 росії, яка, за нашими оцінками, може застосувати їх протягом кількох тижнів проти України, що призведе до загибелі ще більшої кількості українських громадян", - заявив Пет Райдер. Він додав, що наразі міністерство не може сказати, скільки ракет отримала рф.

Як вказав Райдер, ракети Fath 360 імовірно, мають радіус дії близько 75 миль (приблизно 120 км.) і дадуть змогу росіянам зарезервувати більш сучасні ракети з більшим радіусом дії для інших цілей.

"Це балістична ракетна система ближнього і дальнього радіусу дії", - сказав він.

Це дасть змогу росії використовувати цей потенціал, зберігаючи при цьому свої можливості більшої дальності для використання на всьому полі бою, тим самим поглиблюючи арсенал росії, а також, знову ж таки, даючи їй можливість наносити удари по тим цілям, які ми бачили, включно з цивільними об'єктами

- вказав він.

Райдер сказав, що, на думку відомства, "десятки" російських військовослужбовців пройшли в Ірані навчання використання ракетної системи.

Невідомо, що отримали іранці в обмін на постачання ракет. Райдер сказав, що чиновники припускають, що частиною домовленості могла бути розвідувальна інформація.

"Не вдаючись у конкретику, ми бачимо, що вони обмінюються інформацією, що стосується ядерних програм, космосу та інших технологічних можливостей, якими володіє росія і які потрібні таким країнам, як Іран", - сказав він.

Райдер також сказав, що, з огляду на зростаючі відносини росії з іншими недобросовісними гравцями на світовій арені, включно з Північною Кореєю, є підстави очікувати, що постачання ракет з Ірану триватимуть.

"Аспектом, що викликає занепокоєння... є відносини, що розвиваються між росією та Іраном", - сказав він. 

І ви також бачите, що росія розвиває відносини з [Північною Кореєю], де вона стає, по суті, постачальником можливостей. Тому слід припустити, що якщо Іран постачає росії такі ракети, то, найімовірніше, це не разова вигідна угода, а джерело можливостей, яке росія буде прагнути використовувати в майбутньому

- заявив Райдер.

Американський чиновник заявив, що від самого початку російського вторгнення підтримка України була зосереджена на протиповітряній обороні, і це триватиме - зокрема з акцентом на загрозу, яку становлять нові ракети.

"ППО - це те, чому ми приділяємо велику увагу вже довгий час, коли йдеться про Україну", - сказав він та додав, що "це було пріоритетом для українців, і тому це було пріоритетом для нас."

США підтвердили постачання Іраном балістичних ракет росії: запроваджують санкції 10.09.24, 15:28 • 22402 перегляди

За словами Райдера, відтоді США та країни-партнери працюють над тим, щоб надати українцям різноманітні системи ППО, призначені для боротьби з ракетними загрозами як ближнього, так і дальнього радіусу дії.

"Створення інтегрованої системи ППО для України триває вже деякий час, і ми не збираємося зупинятися", - сказав Райдер. "І [у випадку] з цими ракетами, хоча вони, безумовно, становитимуть загрозу, ми працюватимемо з Україною, щоб переконатися... що вони мають можливості, необхідні для захисту від цих ракет та інших ракет, які використовує росія, включно з безпілотниками", - додав він.

За словами представника Пентагону, від початку вторгнення росії в лютому 2022 року Сполучені Штати виділили Україні понад 55,9 мільярда доларів на допомогу у сфері безпеки. У цій допомозі велике місце займають системи ППО. Серед поставлених систем ППО - зенітні батареї Patriot, національні вдосконалені зенітно-ракетні комплекси, також звані NASAMS, системи ППО HAWK, зенітні ракети Stinger і системи ППО Avenger.

Нагадаємо

Вашингтон оголосив про санкції проти російських та іранських організацій, високопосадовців та торговельних суден за  передачу москві іранських балістичних ракет. 

Франція, Німеччина та Велика Британія (E3) виступили зі спільною заявою, засудивши експорт іранських балістичних ракет до росії та заявили, що вживуть негайних заходів для скасування двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення та анонсували інші обмеження.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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