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Іран передав рф 220 балістичних ракет Каспійським морем - Sky News

Іран передав рф 220 балістичних ракет Каспійським морем - Sky News

Київ • УНН

 • 19862 перегляди

Судно Port Olya 3 перевезло близько 220 балістичних ракет малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море. Ракети Fateh-360 планують використати у війні проти України після випробувань на полігоні Ашулук.

Судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море до рф для використання у війні в Україні. Про це з посиланням на власні джерела пише Sky News, передає УНН.

Деталі 

Співрозмовник видання розповів, що судно прибуло в російський порт 4 вересня.

Супутникові знімки, проаналізовані командою Sky News Data & Forensics, показують судно того дня в порту Оля в районі Астрахані, на півдні рф, біля Каспійського моря.

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Дані відстеження суден показують, що Port Olya 3 був в іранському порту Амірабад всього за шість днів до цього, 29 серпня

Судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море до рф. (...) Джерело повідомило, що після прибуття до Росії балістичні ракети Fateh-360 із радіусом дії понад 70 миль були завантажені у великий вантажний поїзд

- пише Sky News

Також у виданні додали, що ракети, ймовірно, відправлять на військовий полігон під назвою Ашулук для випробувань і подальшої підготовки перед використанням на полі бою.

Пентагон: США допоможуть Україні захиститися від іранських ракет11.09.24, 10:53 • 90411 переглядiв

Доповнення

Франція, Німеччина та Велика Британія (E3) виступили зі спільною заявою, засудивши експорт іранських балістичних ракет до росії та заявили, що вживуть негайних заходів для скасування двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення та анонсували інші обмеження.

Нагадаємо

Глава МЗС Ірану спростував інформацію про постачання балістичних ракет росії. Він розкритикував США та європейські країни за дії на основі помилкових даних розвідки.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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