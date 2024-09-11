Иран передал рф 220 баллистических ракет по Каспийскому морю - Sky News

Судно Port Olya 3 переправило около 220 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море в рф для использования в войне в Украине. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Sky News, передает УНН.

Детали

Собеседник издания рассказал, что судно прибыло в российский порт 4 сентября.

Спутниковые снимки, проанализированные командой Sky News Data& Forensics, показывают судно в тот день в порту Оля в районе Астрахани, на юге рф, у Каспийского моря.

Данные отслеживания судов показывают, что Port Olya 3 был в иранском порту Амирабад всего за шесть дней до этого, 29 августа

Судно Port Olya 3 переправило около 220 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море в рф. (...) Источник сообщил, что по прибытии в Россию баллистические ракеты Fateh-360 с радиусом действия более 70 миль были загружены в большой грузовой поезд - пишет Sky News

Также в издании добавили, что ракеты, вероятно, отправят на военный полигон под названием Ашулук для испытаний и дальнейшей подготовки перед использованием на поле боя.

Пентагон: США допоможуть Україні захиститися від іранських ракет

Дополнение

Франция, Германия и Великобритания (E3) выступили с совместным заявлением, осудив экспорт иранских баллистических ракет в Россию и заявили, что примут немедленные меры для отмены двусторонних соглашений с Ираном об авиасообщении и анонсировали другие ограничения.

Напомним,

Глава МИД Ирана опроверг информацию о поставках баллистических ракет россии. Он раскритиковал США и европейские страны за действия на основе ложных данных разведки.