МЗС Ірану заперечує постачання балістичних ракет росії
Київ • УНН
Глава МЗС Ірану спростував інформацію про постачання балістичних ракет росії. Він розкритикував США та європейські країни за дії на основі помилкових даних розвідки.
Іран не постачав балістичні ракети в росію. Про це повідомив глава МЗС Ірану Саєд Аббас Аракчі в соцмережі Х, передає УНН.
"Іран не постачав балістичні ракети в росію. Крапка", - повідомив Саєд Аббас Аракчі.
За його словами, США і Є3 (Франція, Німеччина і Велика Британія - ред.) знову діють на основі хибної розвідки і хибної логіки.
"Прихильники санкцій повинні запитати себе: як Іран може виробляти і імовірно продавати складну зброю? Санкції - це не рішення, а частина проблеми", резюмував він.
Нагадаємо
Вашингтон оголосив про санкції проти російських та іранських організацій, високопосадовців і торговельних суден за передачу москві іранських балістичних ракет.
Франція, Німеччина та Велика Британія (Є3) виступили зі спільною заявою, засудивши експорт іранських балістичних ракет до росії, і заявили, що вживуть негайних заходів для скасування двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення та анонсували інші обмеження.