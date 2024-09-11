МИД Ирана отрицает поставки баллистических ракет россии

Иран не поставлял баллистические ракеты в россию. Об этом сообщил глава МИД Ирана Сайед Аббас Аракчи в соцсети Х, передает УНН.

"Иран не поставлял баллистические ракеты в россию. Точка", - сообщил Сайед Аббас Аракчи.

По его словам, США и E3 (Франция, Германия и Великобритания - ред.) снова действуют на основе ошибочной разведки и ошибочной логики.

"Приверженцы санкций должны спросить себя: как Иран может производить и предположительно продавать сложное оружие? Санкции — это не решение, а часть проблемы", резюмировал он.

Напомним

Вашингтон объявил о санкциях против российских и иранских организаций, высокопоставленных чиновников и торговых судов за передачу Москве иранских баллистических ракет.

Франция, Германия и Великобритания (E3) выступили с совместным заявлением, осудив экспорт иранских баллистических ракет в Россию и заявили, что примут немедленные меры для отмены двусторонних соглашений с Ираном об авиасообщении и анонсировали другие ограничения.