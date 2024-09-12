"Шахеди" в обмін на літаки: Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Іран підтримує рф

Попри офіційні заперечення, Іран активно співпрацює з рф у військовій сфері. В обмін на "шахеди" та балістичні ракети Тегеран прагне отримати для себе авіацію та інші технології рф. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації, передає УНН.

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Іран активно співпрацює з рф у військовій сфері. Зокрема, нещодавно стало відомо про можливе надання росії близько 200 іранських балістичних ракет малої дальності. Хоча Іран офіційно відкидає ці звинувачення - йдеться в заяві Центру протидії дезінформації.

Аналітики пояснюють, що Ісламській республіці вигідно підтримувати росію у її війні проти України, адже цей конфлікт, найімовірніше, розглядається керівництвом режиму як фактор відвертання уваги США від Ірану.

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Також з-поміж багатьох переваг співпраці з росією в умовах підсанкційної економіки Іран сподівається одержати від рф сучасні літаки - пояснили в ЦПД.

Водночас фахівці впевнені, що москва, найімовірніше, досі не наважилася на цей крок, аби не йти на конфронтацію з сусідніми арабськими країнами, які вбачають в Ірані потенційну небезпеку

Ісламська республіка може не підтримувати російське вторгнення публічно, але наразі продовження війни в Україні відповідає її інтересам - підсумували в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо

Глава МЗС Ірану Саєд Аббас Аракчі спростував інформацію про постачання балістичних ракет росії. Він розкритикував США та європейські країни за дії на основі помилкових даних розвідки.

Проте Sky News пише, що судно Port Olya 3 перевезло близько 220 балістичних ракет малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

Окрім того, Франція, Німеччина та Велика Британія (E3) виступили зі спільною заявою, засудивши експорт іранських балістичних ракет до росії та заявили, що вживуть негайних заходів для скасування двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення та анонсували інші обмеження.

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