Тегеран прагне послабити санкції: у ЦПД пояснили, що означають останні заяви Ірану щодо України
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації пояснив, що заяви Ірану про неучасть у війні в Україні спрямовані на послаблення санкцій. Насправді ж Тегеран зацікавлений у продовженні конфлікту для співпраці з РФ.
Чергові іранські заперечення щодо передачі зброї росії та відсторонення від війни в Україні - це намагання Тегерану послабити санкційний режим. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації, передає УНН.
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У ЦПД відзначили чергові заяви президента Ірану Масуда Пезешкіана, який заявив, що Ісламська Республіка не схвалює російську агресію проти України.
Окрім того, він вчергове заперечив надання рф балістичних ракет, про ймовірну передачу яких повідомляли раніше США
Метою таких "миролюбних" заяв представників Ісламської Республіки, ймовірно, є спроба послабити санкції на Іран, сівши "за стіл перемовин з європейцями та американцями", про що заявив сам Масуд Пезешкіан
"Шахеди" в обмін на літаки: Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Іран підтримує рф 12.09.24, 14:55 • 16726 переглядiв
Вони підкреслюють, що насправді продовження війни в Україні вигідне Ірану, адже вона є чинником розпорошення уваги США.
У Центрі наголошують, що війна в Україні посприяла пожвавленню співпраці між Іраном та рф у низці питань, серед яких може бути вдосконалення кібероперацій, обмін технологіями для створення ядерної зброї та потенційне надання російських літаків.
Нагадаємо
Під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна не схвалює агресію росії проти України.