Тегеран стремится ослабить санкции: в ЦПД объяснили, что означают последние заявления Ирана по Украине
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации объяснил, что заявления Ирана о неучастии в войне в Украине направлены на ослабление санкций. На самом же деле Тегеран заинтересован в продолжении конфликта для сотрудничества с РФ.
Очередные иранские возражения относительно передачи оружия России и отстранения от войны в Украине - это попытка Тегерана ослабить санкционный режим. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
В ЦПИ отметили очередные заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана, который заявил, что Исламская Республика не одобряет российскую агрессию против Украины.
Кроме того, он в очередной раз опроверг предоставление рф баллистических ракет, о вероятной передаче которых сообщали ранее США
Целью таких «миролюбивых» заявлений представителей Исламской Республики, вероятно, является попытка ослабить санкции на Иран, сев «за стол переговоров с европейцами и американцами», о чем заявил сам Масуд Пезешкиан
«Шахеды» в обмен на самолеты: Центр противодействия дезинформации объяснил, зачем Иран поддерживает рф12 сентября 2024, 11:55 • 16455 просмотров
Они подчеркивают, что на самом деле продолжение войны в Украине выгодно Ирану, ведь она является фактором распыления внимания США.
В Центре отмечают, что война в Украине способствовала оживлению сотрудничества между Ираном и РФ в ряде вопросов, среди которых может быть совершенствование киберопераций, обмен технологиями для создания ядерного оружия и потенциальное предоставление российских самолетов.
Напомним,
Во время участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не одобряет агрессию России против Украины.