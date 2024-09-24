Тегеран стремится ослабить санкции: в ЦПД объяснили, что означают последние заявления Ирана по Украине

Очередные иранские возражения относительно передачи оружия России и отстранения от войны в Украине - это попытка Тегерана ослабить санкционный режим. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

В ЦПИ отметили очередные заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана, который заявил, что Исламская Республика не одобряет российскую агрессию против Украины.

Кроме того, он в очередной раз опроверг предоставление рф баллистических ракет, о вероятной передаче которых сообщали ранее США

Целью таких «миролюбивых» заявлений представителей Исламской Республики, вероятно, является попытка ослабить санкции на Иран, сев «за стол переговоров с европейцами и американцами», о чем заявил сам Масуд Пезешкиан - объясняют аналитики ЦПД

«Шахеды» в обмен на самолеты: Центр противодействия дезинформации объяснил, зачем Иран поддерживает рф

Они подчеркивают, что на самом деле продолжение войны в Украине выгодно Ирану, ведь она является фактором распыления внимания США.

В Центре отмечают, что война в Украине способствовала оживлению сотрудничества между Ираном и РФ в ряде вопросов, среди которых может быть совершенствование киберопераций, обмен технологиями для создания ядерного оружия и потенциальное предоставление российских самолетов.

Напомним,

Во время участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не одобряет агрессию России против Украины.