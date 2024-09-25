Президент Ирана заявил о готовности прекратить ядерное противостояние и призвал к диалогу, чтобы прекратить войны

Тегеран готов прекратить ядерное противостояние с Западом, и призвал остановить войны в Украине и на Ближнем Востоке путем диалога. Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на заседании Генеральной ассамблеи ООН, пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

В речи на Генассамблее ООН Пезешкиан подчеркнул, что Иран хочет "мира для всех и не стремится к войне или ссорам с кем-либо", а также отметил необходимость прекратить военные действия в Украине.

Мы поддерживаем все мирные решения и верим, что диалог является единственным способом решения этого кризиса - сказал он, говоря, в том числе, о войне в Украине.

Пезешкиан сказал, что Иран надеется на смягчение санкций, которые он назвал "разрушительным и бесчеловечным оружием, предназначенным для парализации экономики страны". Также он сказал, что Иран готов сотрудничать по восстановлению ядерной сделки.

Мы готовы сотрудничать с участниками "Совместного всеобъемлющего плана действий" (JCPOA), если обязательства JCPOA будут выполнены полностью и добросовестно. Диалог по другим вопросам может состояться после этого - сказал Пезешкиан.

Контекст

Пезешкиан принял присягу президента Ирана в июле после того, как был избран на выборах, назначенных после смерти его предшественника Эбрагима Раиси в авиакатастрофе. Он уже заявлял, что Тегеран будет открыт для переговоров с США по восстановлению ядерной сделки 2015 года.

Президент Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел Соединенные Штаты из соглашения, которое также подписали Китай, Франция, Россия, Великобритания, Германия и Европейский союз, и возобновил финансовые санкции против Тегерана.

Напомним,

Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявлял, что страна не поставляла россии оружие для войны в Украине и не одобряет агрессию. Он готов к диалогу с США и Европой по этому вопросу.

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