ЄС услід за ООН поновлює санкції проти Ірану: що передбачається
Київ • УНН
Європейський Союз поновив обмежувальні заходи щодо ядерної програми Ірану, які були призупинені у 2015 році. Це рішення прийнято після відновлення санкцій ООН, що включають заборони на поїздки, заморожування активів, а також економічні та фінансові обмеження.
Європейський Союз повертає санкції проти Ірану, знову запроваджуючи обмежувальні заходи, повідомили у понеділок у Раді ЄС, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні Рада ЄС погодилася знову запровадити низку обмежувальних заходів щодо діяльності Ірану з ядерного розповсюдження, які були призупинені набранням чинності Спільним планом дій (СВПД, JCPoA або ядерна угода з Іраном) у 2015 році", - ідеться у повідомленні.
Рішення було ухвалено після поновлення санкцій ООН, що послідувало за рішенням Ради Безпеки ООН не продовжувати зняття санкцій з Ірану. Це сталося після того, як країни Е3 (Франція, Німеччина та Велика Британія) задіяли механізм "відновлення" (snapback), передбачений СВПД.
ООН відновила ембарго на зброю та санкції проти Ірану28.09.25, 11:31 • 4042 перегляди
Введені сьогодні ЄС заходи, як вказано, "включають як заходи, вжиті Радою Безпеки ООН з 2006 року у резолюціях РБ ООН, і автоматично транспоновані до законодавства ЄС, так і автономні заходи ЄС". Вони, як повідомляється, стосуються:
- заборон на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів фізичних та юридичних осіб та у зв'язку з цим заборони на надання коштів або економічних ресурсів особам, включеним до санкційного списку;
- економічних та фінансових санкцій, що охоплюють торговельний, фінансовий та транспортний сектори.
Торгівля
Крім заборони на експорт зброї до Ірану та заборони на передачу будь-яких предметів, матеріалів, товарів та технологій, які можуть сприяти діяльності Ірану, пов'язаної зі збагаченням та переробкою урану, а також програмам створення балістичних ракет, заходи також включають заборони на:
- імпорт, купівлю та транспортування нафти, природного газу, нафтохімічних та нафтопродуктів, а також пов'язаних з ними послуг;
- продаж або постачання ключового обладнання, що використовується в енергетичному секторі;
- продаж або постачання золота, інших дорогоцінних металів та алмазів;
- певне військово-морське обладнання;
- заборона певного програмного забезпечення;
Фінансовий сектор
ЄС відновлює заморожування активів Центрального банку Ірану та великих іранських комерційних банків.
Транспортний сектор
ЄС відновлює заходи щодо обмеження доступу іранських вантажних рейсів до аеропортів ЄС, а також щодо заборони на технічне обслуговування та ремонт іранських вантажних літаків та суден, що перевозять заборонені матеріали чи товари.