Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
05:05 • 20103 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 44191 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 66886 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 47858 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 43431 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 65836 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 72515 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 96721 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 160351 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
ЄС услід за ООН поновлює санкції проти Ірану: що передбачається

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 944 перегляди

Європейський Союз поновив обмежувальні заходи щодо ядерної програми Ірану, які були призупинені у 2015 році. Це рішення прийнято після відновлення санкцій ООН, що включають заборони на поїздки, заморожування активів, а також економічні та фінансові обмеження.

ЄС услід за ООН поновлює санкції проти Ірану: що передбачається

Європейський Союз повертає санкції проти Ірану, знову запроваджуючи обмежувальні заходи, повідомили у понеділок у Раді ЄС, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Рада ЄС погодилася знову запровадити низку обмежувальних заходів щодо діяльності Ірану з ядерного розповсюдження, які були призупинені набранням чинності Спільним планом дій (СВПД, JCPoA або ядерна угода з Іраном) у 2015 році", - ідеться у повідомленні.

Рішення було ухвалено після поновлення санкцій ООН, що послідувало за рішенням Ради Безпеки ООН не продовжувати зняття санкцій з Ірану. Це сталося після того, як країни Е3 (Франція, Німеччина та Велика Британія) задіяли механізм "відновлення" (snapback), передбачений СВПД.

ООН відновила ембарго на зброю та санкції проти Ірану28.09.25, 11:31 • 4042 перегляди

Введені сьогодні ЄС заходи, як вказано, "включають як заходи, вжиті Радою Безпеки ООН з 2006 року у резолюціях РБ ООН, і автоматично транспоновані до законодавства ЄС, так і автономні заходи ЄС". Вони, як повідомляється, стосуються:

  • заборон на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів фізичних та юридичних осіб та у зв'язку з цим заборони на надання коштів або економічних ресурсів особам, включеним до санкційного списку;
    • економічних та фінансових санкцій, що охоплюють торговельний, фінансовий та транспортний сектори.

      Торгівля

      Крім заборони на експорт зброї до Ірану та заборони на передачу будь-яких предметів, матеріалів, товарів та технологій, які можуть сприяти діяльності Ірану, пов'язаної зі збагаченням та переробкою урану, а також програмам створення балістичних ракет, заходи також включають заборони на:

      • імпорт, купівлю та транспортування нафти, природного газу, нафтохімічних та нафтопродуктів, а також пов'язаних з ними послуг;
        • продаж або постачання ключового обладнання, що використовується в енергетичному секторі;
          • продаж або постачання золота, інших дорогоцінних металів та алмазів;
            • певне військово-морське обладнання;
              • заборона певного програмного забезпечення;

                Фінансовий сектор

                ЄС відновлює заморожування активів Центрального банку Ірану та великих іранських комерційних банків.

                Транспортний сектор

                ЄС відновлює заходи щодо обмеження доступу іранських вантажних рейсів до аеропортів ЄС, а також щодо заборони на технічне обслуговування та ремонт іранських вантажних літаків та суден, що перевозять заборонені матеріали чи товари.

                Юлія Шрамко

