ЄС услід за ООН поновлює санкції проти Ірану: що передбачається

Європейський Союз поновив обмежувальні заходи щодо ядерної програми Ірану, які були призупинені у 2015 році. Це рішення прийнято після відновлення санкцій ООН, що включають заборони на поїздки, заморожування активів, а також економічні та фінансові обмеження.