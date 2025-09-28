ООН відновила ембарго на зброю та санкції проти Ірану

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Ексклюзив
08:59 • 680 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
08:33 • 2716 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
07:36 • 6898 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
06:00 • 13002 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 41801 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 62876 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 77010 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 128178 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 54350 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 46527 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Селена Гомес та Бенні Бланко одружилися в Санта-Барбарі: хто з зірок був на весілліPhoto27 вересня, 23:41 • 14323 перегляди
На Київщині працює ППО: більшість цілей летить у напрямку столиці28 вересня, 00:37 • 14799 перегляди
Росія здійснила пуски крилатих ракет Х-101/555 з Саратовської області28 вересня, 01:02 • 17430 перегляди
У Києві лунають вибухи: ППО працює по ворожих дронах 28 вересня, 01:39 • 25574 перегляди
Київ під масованою атакою дронів та ракет: що відомо28 вересня, 03:02 • 19132 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 36155 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 128178 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 53211 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 63570 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 64477 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Мая Санду
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Державний кордон України
Сумська область
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 17745 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 77010 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 39955 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 44972 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 46848 перегляди
Актуальне
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136
Х-101
Х-47М2 «Кинджал»
Ту-95

ООН відновила ембарго на зброю та санкції проти Ірану

Київ • УНН

 • 718 перегляди

Рада Безпеки ООН відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану 27 вересня. Рішення ініційоване Великою Британією, Францією та Німеччиною через звинувачення Тегерану у порушенні ядерної угоди 2015 року.

ООН відновила ембарго на зброю та санкції проти Ірану

Рада Безпеки ООН у суботу, 27 вересня, відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану з ініціативи Великої Британії, Франції та Німеччини. Рішення прийнято на тлі звинувачень Тегерану у порушенні ядерної угоди 2015 року, яке Іран категорично відкидає.

Про це пише Reuters передає УНН.

Деталі

Організація Об'єднаних Націй у суботу відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану після процесу, ініційованого ключовими європейськими державами, який, як попередив Тегеран, зустріне жорстку відповідь

- ідеться у дописі.

Як вказано, Велика Британія, Франція та Німеччина ініціювали повернення санкцій проти Ірану в Раді Безпеки ООН через звинувачення в порушенні країною угоди 2015 року, метою якої було зупинити розробку ядерної бомби. Іран своєю чергою заперечує своє прагнення створити ядерну зброю.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що санкції ООН проти Ірану мають бути відновлені в суботу, після того, як резолюція росії та Китаю про їх відстрочення провалилася. Це рішення західних держав, ймовірно, загострить напруженість у відносинах з Тегераном. 

Альона Уткіна

Новини Світу
Рада Безпеки ООН
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Франція
Велика Британія
Німеччина
Китай
Іран