ООН відновила ембарго на зброю та санкції проти Ірану
Київ • УНН
Рада Безпеки ООН відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану 27 вересня. Рішення ініційоване Великою Британією, Францією та Німеччиною через звинувачення Тегерану у порушенні ядерної угоди 2015 року.
Рада Безпеки ООН у суботу, 27 вересня, відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану з ініціативи Великої Британії, Франції та Німеччини. Рішення прийнято на тлі звинувачень Тегерану у порушенні ядерної угоди 2015 року, яке Іран категорично відкидає.
Про це пише Reuters передає УНН.
Деталі
Організація Об'єднаних Націй у суботу відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану після процесу, ініційованого ключовими європейськими державами, який, як попередив Тегеран, зустріне жорстку відповідь
Як вказано, Велика Британія, Франція та Німеччина ініціювали повернення санкцій проти Ірану в Раді Безпеки ООН через звинувачення в порушенні країною угоди 2015 року, метою якої було зупинити розробку ядерної бомби. Іран своєю чергою заперечує своє прагнення створити ядерну зброю.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що санкції ООН проти Ірану мають бути відновлені в суботу, після того, як резолюція росії та Китаю про їх відстрочення провалилася. Це рішення західних держав, ймовірно, загострить напруженість у відносинах з Тегераном.