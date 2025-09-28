$41.490.00
ООН возобновила эмбарго на оружие и санкции против Ирана

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Совет Безопасности ООН возобновил эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана 27 сентября. Решение инициировано Великобританией, Францией и Германией из-за обвинений Тегерана в нарушении ядерной сделки 2015 года.

ООН возобновила эмбарго на оружие и санкции против Ирана

Совет Безопасности ООН в субботу, 27 сентября, возобновил эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана по инициативе Великобритании, Франции и Германии. Решение принято на фоне обвинений Тегерана в нарушении ядерной сделки 2015 года, которое Иран категорически отвергает.

Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Подробности

Организация Объединенных Наций в субботу возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана после процесса, инициированного ключевыми европейскими государствами, который, как предупредил Тегеран, встретит жесткий ответ

- говорится в сообщении.

Как указано, Великобритания, Франция и Германия инициировали возвращение санкций против Ирана в Совете Безопасности ООН из-за обвинений в нарушении страной соглашения 2015 года, целью которого было остановить разработку ядерной бомбы. Иран в свою очередь отрицает свое стремление создать ядерное оружие.

Напомним

Ранее УНН писал, что санкции ООН против Ирана должны быть возобновлены в субботу, после того, как резолюция России и Китая об их отсрочке провалилась. Это решение западных государств, вероятно, обострит напряженность в отношениях с Тегераном. 

Алена Уткина

