ООН возобновила эмбарго на оружие и санкции против Ирана
Киев • УНН
Совет Безопасности ООН в субботу, 27 сентября, возобновил эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана по инициативе Великобритании, Франции и Германии. Решение принято на фоне обвинений Тегерана в нарушении ядерной сделки 2015 года, которое Иран категорически отвергает.
Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Подробности
Организация Объединенных Наций в субботу возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана после процесса, инициированного ключевыми европейскими государствами, который, как предупредил Тегеран, встретит жесткий ответ
Как указано, Великобритания, Франция и Германия инициировали возвращение санкций против Ирана в Совете Безопасности ООН из-за обвинений в нарушении страной соглашения 2015 года, целью которого было остановить разработку ядерной бомбы. Иран в свою очередь отрицает свое стремление создать ядерное оружие.
Напомним
Ранее УНН писал, что санкции ООН против Ирана должны быть возобновлены в субботу, после того, как резолюция России и Китая об их отсрочке провалилась. Это решение западных государств, вероятно, обострит напряженность в отношениях с Тегераном.