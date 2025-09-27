$41.490.00
Санкції ООН нависли над Іраном після провалу резолюції рф та Китаю

Київ • УНН

 • 1274 перегляди

Санкції ООН проти Ірану мають бути відновлені в суботу, після того як резолюція росії та Китаю про їх відстрочення провалилася. Це рішення західних держав, ймовірно, загострить напруженість у відносинах з Тегераном.

Санкції ООН нависли над Іраном після провалу резолюції рф та Китаю

Санкції ООН проти Ірану мають бути відновлені в суботу, заявила в п'ятницю представник Великої Британії в ООН після того, як резолюція Ради Безпеки ООН росії та Китаю про їхнє відстрочення провалилася, що спонукало Тегеран попередити, що відповідальність за будь-які наслідки несе Захід, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Рішення західних держав про відновлення санкцій, ймовірно, загострить напруженість у відносинах із Тегераном, який уже попередив, що ці дії зустрінуть жорстку відповідь та відкриють шлях до ескалації, пише видання.

Спроби рф та Китаю відкласти поновлення санкцій проти Ірану провалилися у Раді Безпеки ООН, що складається з 15 членів, після того, як тільки чотири країни підтримали їхній проект резолюції.

"Ця рада не має необхідних гарантій того, що існує чіткий шлях до швидкого дипломатичного рішення", - заявила після голосування представник Великої Британії в ООН Барбара Вуд.

"Ця рада виконала необхідні кроки процесу відновлення, викладені в резолюції 2231, тому санкції ООН, спрямовані проти поширення ядерного розповсюдження Іраном, будуть відновлені цими вихідними", - заявила вона.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Іран не має наміру виходити з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у відповідь на поновлення санкцій ООН.

"Іран ніколи не прагнутиме створення ядерної зброї... Ми повністю готові до відкритості щодо нашого високозбагаченого урану", - заявив Пезешкіан.

Усі санкції ООН щодо Ірану мають бути відновлені в суботу о 20:00 EDT (03:00 за Києвом) після того, як європейські держави, відомі як E3, розпочали 30-денний процес, звинувативши Тегеран у порушенні угоди 2015 року, яка мала запобігти розробці ним ядерної зброї.

Тегеран нехтує ядерною угодою, вважають у ЄС-3 і відновлюють санкції проти Ірану28.08.25, 18:09 • 4157 переглядiв

Іран заперечує прагнення до створення ядерної зброї.

Дипломати заявили, що резолюцію про відстрочку санкцій на шість місяців навряд чи буде ухвалено після того, як відчайдушні переговори між Іраном, Великою Британією, Францією та Німеччиною не змогли допомогти вийти з глухого кута.

Іран на порозі санкцій: остання спроба переговорів з ЄС не принесла результатів24.09.25, 09:23 • 2688 переглядiв

Дев'ять країн проголосували проти, дві утрималися.

Після того, що, за словами Ірану, європейські держави "безвідповідально" відновили механізм швидкого відновлення, Іран у суботу відкликав своїх послів із Німеччини, Франції та Великої Британії для консультацій, повідомили державні ЗМІ.

Заступник постпреда росії при ООН звинуватив західні держави у тому, що вони перешкоджають дипломатичному шляху.

Санкції ООН набудуть чинності негайно в суботу, тоді як санкції Європейського Союзу повернуться наступного тижня, пише видання.

Санкції відновлять ембарго на постачання зброї, заборону на збагачення та переробку урану, заборону на діяльність з балістичними ракетами, здатними доставляти ядерну зброю, глобальне заморожування активів та заборону на поїздки для іранських фізичних та юридичних осіб, а також вплинуть на енергетичний сектор.

Юлія Шрамко

