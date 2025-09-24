Іран на порозі санкцій: остання спроба переговорів з ЄС не принесла результатів

Остання спроба переговорів між європейцями та іранцями на полях Генеральної Асамблеї ООН не дала прориву за кілька днів до дедлайну, який має на меті уникнути запровадження санкцій проти Ірану. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Міністри закордонних справ Франції, Великої Британії та Німеччини, а також головна дипломатка ЄС Кая Каллас зустрілися у вівторок з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі для обговорення постійного занепокоєння щодо ядерної програми Ірану.

Лондон, Париж і Берлін заявили 28 серпня, що Іран не дотримується умов своєї ядерної угоди 2015 року, тим самим відкривши 30-денне вікно для того, щоб країна змінила свій курс.

Шанси досягти дипломатичного вирішення до того, як санкції набудуть чинності, мінімальні. Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю - заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадепфуль журналістам у вівторок.

Однак, за словами французького дипломата, жодних ознак компромісу після переговорів не з’явилося.

"Іран не виконав умов, але переговори триватимуть, щоб дослідити всі можливості до кінця", — сказав французький чиновник, який, як і інші, коментував на умовах анонімності через чутливість питання.

Той самий дипломат зазначив, що м’яч тепер "на боці Ірану" перед дедлайном у суботу, коли буде запущений механізм "snapback" (автоматичне відновлення санкцій).

За даними МЗС Німеччини, європейці закликали Іран "вжити практичних кроків у найближчі дні, якщо не години", щоб усунути занепокоєння щодо його ядерної програми.

Велика Британія, Франція і Німеччина запустити механізм відліку через "західне положення" (sunset clause), яке передбачало закінчення терміну дії процедури snapback.

Однак Іран 19 вересня заявив, що призупиняє співпрацю з ядерним наглядовим органом ООН.

Доповнення

Раніше Іран стверджував, що досяг домовленості щодо повернення інспекторів після того, як він призупинив співпрацю у відповідь на неочікувану атаку з боку Ізраїлю та подальше бомбардування ядерних об'єктів з боку США в червні.

Санкції ООН, що діяли до угоди 2015 року, включають заборону на торгівлю звичайними озброєннями, обмеження на розробку балістичних ракет, заморожування активів, заборону на поїздки та заборону на виробництво технологій, пов’язаних з ядерною енергетикою.

За словами європейського дипломата, Іран усе ще може уникнути санкцій після суботнього дедлайну, якщо погодиться на низку умов, висунутих європейцями.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у вівторок, що зустрінеться з президентом Ірану Масудом Пезешкіяном наступного дня, щоб обговорити ядерну програму Ірану.

Нагадаємо

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що країна не піддасться тиску щодо збагачення урану, наголошуючи, що Тегерану не потрібна ядерна зброя. Президент США Дональд Трамп раніше пропонував співпрацю в обмін на призупинення ядерної програми Ірану.