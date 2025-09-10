МАГАТЕ та Іран домовилися про відновлення інспекцій на ядерних об'єктах

$41.250.03
48.380.22
ukenru
02:37 • 18696 перегляди
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto
01:02 • 30039 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 64610 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 63831 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 68675 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 32511 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 56331 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 97234 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 63900 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 39022 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
74%
755мм
Популярнi новини
російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"Photo9 вересня, 22:51 • 26341 перегляди
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору Photo9 вересня, 23:36 • 34662 перегляди
"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищемPhoto10 вересня, 00:14 • 26550 перегляди
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo10 вересня, 00:42 • 26743 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети03:12 • 36887 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 64510 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 42319 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 68587 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 66813 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 97175 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 49085 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 45647 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 43527 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 112558 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 68167 перегляди
Актуальне
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

МАГАТЕ та Іран домовилися про відновлення інспекцій на ядерних об'єктах

Київ • УНН

 • 154 перегляди

МАГАТЕ та Іран досягли угоди щодо відновлення інспекцій на ядерних об'єктах. Угода укладена між Рафаелем Гроссі та Аббасом Аракчі, але деталі залишаються невідомими.

МАГАТЕ та Іран домовилися про відновлення інспекцій на ядерних об'єктах

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) досягло угоди з Іраном щодо відновлення інспекцій на ядерних об'єктах, включаючи ті, що були бомбардовані США та Ізраїлем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Угода, укладена між главою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гросссі та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі під час зустрічі в Каїрі, має прокласти шлях до повного відновлення інспекцій, перерваних військовими ударами по іранських ядерних об'єктах у червні.

Водночас дипломати попередили, що "диявол криється в деталях". Ані Гроссі, ані Аракчі не надали жодних подробиць на спільній прес-конференції щодо їхньої угоди, яка охоплює те, що МАГАТЕ називає "модальностями" відновлення інспекцій.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що США запровадили повні блокуючі обмеження проти мережі компаній та морських суден, які займалися контрабандою іранської нафти.

Євген Устименко

Новини Світу
Ізраїль
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Каїр
Іран