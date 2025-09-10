МАГАТЕ та Іран домовилися про відновлення інспекцій на ядерних об'єктах
Київ • УНН
МАГАТЕ та Іран досягли угоди щодо відновлення інспекцій на ядерних об'єктах. Угода укладена між Рафаелем Гроссі та Аббасом Аракчі, але деталі залишаються невідомими.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) досягло угоди з Іраном щодо відновлення інспекцій на ядерних об'єктах, включаючи ті, що були бомбардовані США та Ізраїлем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Угода, укладена між главою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гросссі та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі під час зустрічі в Каїрі, має прокласти шлях до повного відновлення інспекцій, перерваних військовими ударами по іранських ядерних об'єктах у червні.
Водночас дипломати попередили, що "диявол криється в деталях". Ані Гроссі, ані Аракчі не надали жодних подробиць на спільній прес-конференції щодо їхньої угоди, яка охоплює те, що МАГАТЕ називає "модальностями" відновлення інспекцій.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що США запровадили повні блокуючі обмеження проти мережі компаній та морських суден, які займалися контрабандою іранської нафти.