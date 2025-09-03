$41.370.05
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
США запровадили санкції проти мережі контрабандистів іранської нафти

Київ • УНН

Міністерство фінансів США запровадило повні блокуючі обмеження проти мережі компаній та морських суден, що займалися контрабандою іранської нафти. Ця тіньова мережа щорічно приносила сотні мільйонів доларів Ірану.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Вашингтон зробив ще один крок у боротьбі з тими, хто допомагає росії та Ірану обходити санкції. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, передає УНН.

Деталі

2 вересня Міністерство фінансів США запровадило повні блокуючі обмеження проти мережі компаній та морських суден, які займалися контрабандою іранської нафти, маскуючи її під іракську. За даними американської влади, за схемою стоїть іраксько-китайський бізнесмен, що проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах.

За оцінками, ця тіньова мережа щороку приносила сотні мільйонів доларів і напряму працювала в інтересах Ірану - держави, визнаної спонсором тероризму. Під санкції потрапили сім компаній і дев’ять танкерів, задіяних у незаконних перевезеннях.

Це чіткий сигнал: будь-які спроби допомагати Ірану чи Росії в обході санкцій приречені. Кожен долар, отриманий від "тіньового флоту" чи контрабанди, буде заблокований

- наголосив Єрмак.

Він також зазначив, що Україна спільно з партнерами продовжує створювати систему, яка позбавляє агресорів фінансових ресурсів для ведення війни.

Низка пропозицій нашої санкційної групи враховується при ухваленні рішень. Вдячні США за послідовність і принциповість

 - написав Єрмак.

Степан Гафтко

