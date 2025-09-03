США запровадили санкції проти мережі контрабандистів іранської нафти
Київ • УНН
Міністерство фінансів США запровадило повні блокуючі обмеження проти мережі компаній та морських суден, що займалися контрабандою іранської нафти. Ця тіньова мережа щорічно приносила сотні мільйонів доларів Ірану.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Вашингтон зробив ще один крок у боротьбі з тими, хто допомагає росії та Ірану обходити санкції. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, передає УНН.
Деталі
2 вересня Міністерство фінансів США запровадило повні блокуючі обмеження проти мережі компаній та морських суден, які займалися контрабандою іранської нафти, маскуючи її під іракську. За даними американської влади, за схемою стоїть іраксько-китайський бізнесмен, що проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах.
За оцінками, ця тіньова мережа щороку приносила сотні мільйонів доларів і напряму працювала в інтересах Ірану - держави, визнаної спонсором тероризму. Під санкції потрапили сім компаній і дев’ять танкерів, задіяних у незаконних перевезеннях.
Це чіткий сигнал: будь-які спроби допомагати Ірану чи Росії в обході санкцій приречені. Кожен долар, отриманий від "тіньового флоту" чи контрабанди, буде заблокований
Він також зазначив, що Україна спільно з партнерами продовжує створювати систему, яка позбавляє агресорів фінансових ресурсів для ведення війни.
Низка пропозицій нашої санкційної групи враховується при ухваленні рішень. Вдячні США за послідовність і принциповість
