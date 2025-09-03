$41.370.05
748мм
США ввели санкции против сети контрабандистов иранской нефти

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Министерство финансов США ввело полные блокирующие ограничения против сети компаний и морских судов, занимавшихся контрабандой иранской нефти. Эта теневая сеть ежегодно приносила сотни миллионов долларов Ирану.

США ввели санкции против сети контрабандистов иранской нефти

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Вашингтон сделал еще один шаг в борьбе с теми, кто помогает России и Ирану обходить санкции. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, передает УНН.

Детали

2 сентября Министерство финансов США ввело полные блокирующие ограничения против сети компаний и морских судов, которые занимались контрабандой иранской нефти, маскируя ее под иракскую. По данным американских властей, за схемой стоит иракско-китайский бизнесмен, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах.

По оценкам, эта теневая сеть ежегодно приносила сотни миллионов долларов и напрямую работала в интересах Ирана - государства, признанного спонсором терроризма. Под санкции попали семь компаний и девять танкеров, задействованных в незаконных перевозках.

Это четкий сигнал: любые попытки помогать Ирану или России в обходе санкций обречены. Каждый доллар, полученный от "теневого флота" или контрабанды, будет заблокирован

- подчеркнул Ермак.

Он также отметил, что Украина совместно с партнерами продолжает создавать систему, которая лишает агрессоров финансовых ресурсов для ведения войны.

Ряд предложений нашей санкционной группы учитывается при принятии решений. Благодарны США за последовательность и принципиальность

 - написал Ермак.

Степан Гафтко

