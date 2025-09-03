США ввели санкции против сети контрабандистов иранской нефти
Киев • УНН
Министерство финансов США ввело полные блокирующие ограничения против сети компаний и морских судов, занимавшихся контрабандой иранской нефти. Эта теневая сеть ежегодно приносила сотни миллионов долларов Ирану.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Вашингтон сделал еще один шаг в борьбе с теми, кто помогает России и Ирану обходить санкции. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, передает УНН.
Детали
2 сентября Министерство финансов США ввело полные блокирующие ограничения против сети компаний и морских судов, которые занимались контрабандой иранской нефти, маскируя ее под иракскую. По данным американских властей, за схемой стоит иракско-китайский бизнесмен, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах.
По оценкам, эта теневая сеть ежегодно приносила сотни миллионов долларов и напрямую работала в интересах Ирана - государства, признанного спонсором терроризма. Под санкции попали семь компаний и девять танкеров, задействованных в незаконных перевозках.
Это четкий сигнал: любые попытки помогать Ирану или России в обходе санкций обречены. Каждый доллар, полученный от "теневого флота" или контрабанды, будет заблокирован
Он также отметил, что Украина совместно с партнерами продолжает создавать систему, которая лишает агрессоров финансовых ресурсов для ведения войны.
Ряд предложений нашей санкционной группы учитывается при принятии решений. Благодарны США за последовательность и принципиальность
