Эксклюзив
16:05 • 3346 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
13:59 • 14435 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
13:06 • 31714 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 46712 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 65936 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 196196 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 92102 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 76615 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 94734 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 284266 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Иранская валюта падает после того, как страны ЕС решили вновь ввести санкции

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Иранский риал достиг рекордно низкого уровня после того, как европейские государства приняли меры против Исламской Республики за невыполнение ядерных обязательств. Валюта упала до 1 040 000 за доллар США на нерегулируемом рынке.

Иранская валюта падает после того, как страны ЕС решили вновь ввести санкции

В субботу, 30 августа, иранский риал приблизился к рекордному минимуму после того, как ведущие европейские государства приняли карательные меры против Исламской Республики за невыполнение ее ядерных обязательств. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным онлайн-трекеров валют и трейдера из Тегерана, в первый день рабочей недели в Иране валюта упала до 1 040 000 за доллар США на нерегулируемом рынке.

Это почти равно историческому минимуму в 1 050 000, зафиксированному в конце марта.

Падение произошло после решения Британии, Франции и Германии передать дело Ирана в ООН за нарушение ядерного соглашения 2015 года, что запустило 30-дневный механизм "возврата", который может возобновить санкции, ранее отмененные в рамках соглашения.

Президент Ирана Масуд Пезешкян заявил, что Тегеран решительно настроен предотвратить новые санкции.

США приветствовали шаг Европы, в то же время подчеркнув, что Вашингтон остается открытым к "прямому диалогу с Ираном" для "мирного, длительного решения".

Дополнение

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал обращение "аморальным, неоправданным и незаконным", предупредив, что это "серьезно подорвет" отношения Ирана с атомным надзорным органом ООН.

Повторное ослабление риала следует за кратковременным подъемом в начале этого года, когда валюта подорожала примерно на 20% на фоне оптимизма относительно возобновления ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном, которые начались в апреле.

Китай осуждает план европейских стран ввести санкции против Ирана - Bloomberg29.08.25, 20:52 • 3814 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
Организация Объединенных Наций
Франция
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Иран