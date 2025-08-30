Иранская валюта падает после того, как страны ЕС решили вновь ввести санкции
Киев • УНН
Иранский риал достиг рекордно низкого уровня после того, как европейские государства приняли меры против Исламской Республики за невыполнение ядерных обязательств. Валюта упала до 1 040 000 за доллар США на нерегулируемом рынке.
В субботу, 30 августа, иранский риал приблизился к рекордному минимуму после того, как ведущие европейские государства приняли карательные меры против Исламской Республики за невыполнение ее ядерных обязательств. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным онлайн-трекеров валют и трейдера из Тегерана, в первый день рабочей недели в Иране валюта упала до 1 040 000 за доллар США на нерегулируемом рынке.
Это почти равно историческому минимуму в 1 050 000, зафиксированному в конце марта.
Падение произошло после решения Британии, Франции и Германии передать дело Ирана в ООН за нарушение ядерного соглашения 2015 года, что запустило 30-дневный механизм "возврата", который может возобновить санкции, ранее отмененные в рамках соглашения.
Президент Ирана Масуд Пезешкян заявил, что Тегеран решительно настроен предотвратить новые санкции.
США приветствовали шаг Европы, в то же время подчеркнув, что Вашингтон остается открытым к "прямому диалогу с Ираном" для "мирного, длительного решения".
Дополнение
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал обращение "аморальным, неоправданным и незаконным", предупредив, что это "серьезно подорвет" отношения Ирана с атомным надзорным органом ООН.
Повторное ослабление риала следует за кратковременным подъемом в начале этого года, когда валюта подорожала примерно на 20% на фоне оптимизма относительно возобновления ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном, которые начались в апреле.
Китай осуждает план европейских стран ввести санкции против Ирана - Bloomberg29.08.25, 20:52 • 3814 просмотров