Китай осуждает план европейских стран ввести санкции против Ирана - Bloomberg
Киев • УНН
Китай выразил сомнение относительно плана Европы возобновить санкции против Ирана из-за ядерной программы, предупредив о возможном ухудшении ситуации. Пекин считает, что это подорвет дипломатический процесс урегулирования иранской ядерной проблемы.
Детали
Ядерный вопрос Ирана находится на критическом этапе. Инициирование возобновления санкций в Совете Безопасности не является конструктивным и подорвет политический и дипломатический процесс решения иранской ядерной проблемы
Франция, Германия и Великобритания в четверг обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой повторно ввести международные санкции после того, как Иран не выполнил требований по переговорам и разрешению ядерным инспекторам возобновить свою работу. Китай был ключевым участником соглашения времен Обамы, которое ограничивало ядерную деятельность Ирана в обмен на ослабление санкций.
Действия Европы встретили сопротивление Китая и России, которые утверждают, что сами усилия европейцев являются нарушением соглашения 2015 года, и предполагают, что даже если санкции ООН будут возобновлены, они могут не соблюдаться так широко, как десять лет назад.
Китай, постоянный член Совета Безопасности ООН, будет стремиться помочь иранской ядерной проблеме вернуться в русло дипломатического урегулирования как можно скорее
Он добавил, что, по мнению Китая, любые действия Совета Безопасности должны способствовать возобновлению диалога и переговоров, а не создавать новую конфронтацию и приводить к ухудшению или даже эскалации ситуации.
Дополнение
Франция, Германия и Великобритания инициировали повторное введение санкций ООН против Ирана. Это связано с невыполнением Тегераном обязательств по ядерной сделке 2015 года.