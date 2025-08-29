Китай осуждает план европейских стран ввести санкции против Ирана - Bloomberg

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 17939 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28 • 80236 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 78745 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 49795 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 63576 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 46247 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 85666 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 70870 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 67306 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 161814 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.5м/с
45%
750мм
Популярные новости
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе29 августа, 10:52 • 40618 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы29 августа, 11:34 • 42436 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 69965 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 66157 просмотра
Ермак встретился с Виткоффом: стали известны детали14:23 • 47233 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 67186 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 71070 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 80236 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 78745 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 85666 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергей Кислыця
Жозеп Боррель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Турция
Германия
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 24899 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 162532 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 191025 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 191992 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 178164 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ми-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Китай осуждает план европейских стран ввести санкции против Ирана - Bloomberg

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Китай выразил сомнение относительно плана Европы возобновить санкции против Ирана из-за ядерной программы, предупредив о возможном ухудшении ситуации. Пекин считает, что это подорвет дипломатический процесс урегулирования иранской ядерной проблемы.

Китай осуждает план европейских стран ввести санкции против Ирана - Bloomberg

Китай поставил под сомнение план Европы по возобновлению санкций против Ирана из-за ядерной программы страны. Пекин предупредил, что это может ухудшить ситуацию, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Ядерный вопрос Ирана находится на критическом этапе. Инициирование возобновления санкций в Совете Безопасности не является конструктивным и подорвет политический и дипломатический процесс решения иранской ядерной проблемы

- заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на ежедневном брифинге для прессы в Пекине в пятницу.

Франция, Германия и Великобритания в четверг обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой повторно ввести международные санкции после того, как Иран не выполнил требований по переговорам и разрешению ядерным инспекторам возобновить свою работу. Китай был ключевым участником соглашения времен Обамы, которое ограничивало ядерную деятельность Ирана в обмен на ослабление санкций.

Действия Европы встретили сопротивление Китая и России, которые утверждают, что сами усилия европейцев являются нарушением соглашения 2015 года, и предполагают, что даже если санкции ООН будут возобновлены, они могут не соблюдаться так широко, как десять лет назад.

Китай, постоянный член Совета Безопасности ООН, будет стремиться помочь иранской ядерной проблеме вернуться в русло дипломатического урегулирования как можно скорее

- сказал Го.

Он добавил, что, по мнению Китая, любые действия Совета Безопасности должны способствовать возобновлению диалога и переговоров, а не создавать новую конфронтацию и приводить к ухудшению или даже эскалации ситуации.

Дополнение

Франция, Германия и Великобритания инициировали повторное введение санкций ООН против Ирана. Это связано с невыполнением Тегераном обязательств по ядерной сделке 2015 года.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Организация Объединенных Наций
Франция
Великобритания
Германия
Китай
Иран