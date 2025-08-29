Китай засуджує план європейських країн запровадити санкцій проти Ірану - Bloomberg
Китай висловив сумнів щодо плану Європи відновити санкції проти Ірану через ядерну програму, попередивши про можливе погіршення ситуації. Пекін вважає, що це підірве дипломатичний процес врегулювання іранської ядерної проблеми.
Деталі
Ядерне питання Ірану перебуває на критичному етапі. Ініціювання відновлення санкцій у Раді Безпеки не є конструктивним і підірве політичний і дипломатичний процес вирішення іранської ядерної проблеми
Франція, Німеччина та Велика Британія у четвер звернулися до Організації Об’єднаних Націй з проханням повторно запровадити міжнародні санкції після того, як Іран не виконав вимог щодо переговорів та дозволу ядерним інспекторам відновити свою роботу. Китай був ключовим учасником угоди часів Обами, яка обмежувала ядерну діяльність Ірану в обмін на послаблення санкцій.
Дії Європи зустріли опір Китаю та росії, які стверджують, що самі зусилля європейців є порушенням угоди 2015 року, і припускають, що навіть якщо санкції ООН будуть відновлені, вони можуть не дотримуватися так широко, як десять років тому.
Китай, постійний член Ради Безпеки ООН, буде прагнути допомогти іранській ядерній проблемі повернутися в русло дипломатичного врегулювання якомога швидше
Він додав, що на думку Китаю будь-які дії Ради Безпеки повинні сприяти відновленню діалогу та переговорів, а не створювати нову конфронтацію та призводити до погіршення або навіть ескалації ситуації.
Доповнення
Франція, Німеччина та Велика Британія ініціювали повторне запровадження санкцій ООН проти Ірану. Це пов'язано з невиконанням Тегераном зобов'язань за ядерною угодою 2015 року.