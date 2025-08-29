Китай засуджує план європейських країн запровадити санкцій проти Ірану - Bloomberg

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
14:32 • 15688 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 69278 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 69331 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 44946 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 59368 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 44242 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 80040 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 70374 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 66937 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 161545 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.5м/с
45%
750мм
Популярнi новини
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю29 серпня, 10:52 • 36206 перегляди
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси 29 серпня, 11:34 • 37882 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo12:35 • 60928 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації12:47 • 57512 перегляди
Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі14:23 • 41413 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації12:47 • 58913 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo12:35 • 62376 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto12:28 • 69426 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
12:17 • 69455 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 80121 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергій Кислиця
Жозеп Боррель
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Туреччина
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto13:11 • 22075 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 159893 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 188554 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 189661 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 176118 перегляди
Актуальне
The Guardian
Мі-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Китай засуджує план європейських країн запровадити санкцій проти Ірану - Bloomberg

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Китай висловив сумнів щодо плану Європи відновити санкції проти Ірану через ядерну програму, попередивши про можливе погіршення ситуації. Пекін вважає, що це підірве дипломатичний процес врегулювання іранської ядерної проблеми.

Китай засуджує план європейських країн запровадити санкцій проти Ірану - Bloomberg

Китай поставив під сумнів план Європи відновити санкції проти Ірану через ядерну програму країни. Пекін попередив, що це може погіршити ситуацію, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Ядерне питання Ірану перебуває на критичному етапі. Ініціювання відновлення санкцій у Раді Безпеки не є конструктивним і підірве політичний і дипломатичний процес вирішення іранської ядерної проблеми

- заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь на щоденному брифінгу для преси в Пекіні в п’ятницю.

Франція, Німеччина та Велика Британія у четвер звернулися до Організації Об’єднаних Націй з проханням повторно запровадити міжнародні санкції після того, як Іран не виконав вимог щодо переговорів та дозволу ядерним інспекторам відновити свою роботу. Китай був ключовим учасником угоди часів Обами, яка обмежувала ядерну діяльність Ірану в обмін на послаблення санкцій.

Дії Європи зустріли опір Китаю та росії, які стверджують, що самі зусилля європейців є порушенням угоди 2015 року, і припускають, що навіть якщо санкції ООН будуть відновлені, вони можуть не дотримуватися так широко, як десять років тому.

Китай, постійний член Ради Безпеки ООН, буде прагнути допомогти іранській ядерній проблемі повернутися в русло дипломатичного врегулювання якомога швидше

- сказав Го.

Він додав, що на думку Китаю будь-які дії Ради Безпеки повинні сприяти відновленню діалогу та переговорів, а не створювати нову конфронтацію та призводити до погіршення або навіть ескалації ситуації.

Доповнення

Франція, Німеччина та Велика Британія ініціювали повторне запровадження санкцій ООН проти Ірану. Це пов'язано з невиконанням Тегераном зобов'язань за ядерною угодою 2015 року.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Франція
Велика Британія
Німеччина
Китай
Іран