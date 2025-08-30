$41.260.00
Ексклюзив
16:05 • 3352 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
13:59 • 14455 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
13:06 • 31769 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане авто
30 серпня, 11:04
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія Парубія
Ексклюзив
30 серпня, 10:36
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Іранська валюта падає після того, як країни ЄС вирішили знову ввести санкції

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Іранський ріал досяг рекордного мінімуму після того, як європейські держави вжили заходів проти Ісламської Республіки за невиконання ядерних зобов'язань. Валюта впала до 1 040 000 за долар США на нерегульованому ринку.

Іранська валюта падає після того, як країни ЄС вирішили знову ввести санкції

В суботу, 30 серпня, іранський ріал наблизився до рекордного мінімуму після того, як провідні європейські держави вжили каральних заходів проти Ісламської Республіки за невиконання її ядерних зобов'язань. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними онлайн-трекерів валют і трейдера з Тегерана, в перший день робочого тижня в Ірані валюта впала до 1 040 000 за долар США на нерегульованому ринку.

Це майже дорівнює історичному мінімуму в 1 050 000, зафіксованому наприкінці березня.

Падіння відбулося після рішення Британії, Франції та Німеччини передати справу Ірану до ООН за порушення ядерної угоди 2015 року, що запустило 30-денний механізм "повернення", який може відновити санкції, раніше скасовані в рамках угоди.

Президент Ірану Масуд Пезешкян заявив, що Тегеран рішуче налаштований запобігти новим санкціям.

США привітали крок Європи, водночас наголосивши, що Вашингтон залишається відкритим до "прямого діалогу з Іраном" для "мирного, тривалого вирішення".

Доповнення

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав звернення "аморальним, невиправданим і незаконним", попередивши, що це "серйозно підірве" відносини Ірану з атомним наглядовим органом ООН.

Повторне ослаблення ріалу слідує за короткочасним підйомом на початку цього року, коли валюта подорожчала приблизно на 20% на тлі оптимізму щодо відновлення ядерних переговорів між Тегераном і Вашингтоном, які розпочалися в квітні.

Китай засуджує план європейських країн запровадити санкцій проти Ірану - Bloomberg29.08.25, 20:52 • 3814 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Bloomberg
Організація Об'єднаних Націй
Франція
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Іран