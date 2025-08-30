Іранська валюта падає після того, як країни ЄС вирішили знову ввести санкції
Київ • УНН
Іранський ріал досяг рекордного мінімуму після того, як європейські держави вжили заходів проти Ісламської Республіки за невиконання ядерних зобов'язань. Валюта впала до 1 040 000 за долар США на нерегульованому ринку.
В суботу, 30 серпня, іранський ріал наблизився до рекордного мінімуму після того, як провідні європейські держави вжили каральних заходів проти Ісламської Республіки за невиконання її ядерних зобов'язань. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними онлайн-трекерів валют і трейдера з Тегерана, в перший день робочого тижня в Ірані валюта впала до 1 040 000 за долар США на нерегульованому ринку.
Це майже дорівнює історичному мінімуму в 1 050 000, зафіксованому наприкінці березня.
Падіння відбулося після рішення Британії, Франції та Німеччини передати справу Ірану до ООН за порушення ядерної угоди 2015 року, що запустило 30-денний механізм "повернення", який може відновити санкції, раніше скасовані в рамках угоди.
Президент Ірану Масуд Пезешкян заявив, що Тегеран рішуче налаштований запобігти новим санкціям.
США привітали крок Європи, водночас наголосивши, що Вашингтон залишається відкритим до "прямого діалогу з Іраном" для "мирного, тривалого вирішення".
Доповнення
Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав звернення "аморальним, невиправданим і незаконним", попередивши, що це "серйозно підірве" відносини Ірану з атомним наглядовим органом ООН.
Повторне ослаблення ріалу слідує за короткочасним підйомом на початку цього року, коли валюта подорожчала приблизно на 20% на тлі оптимізму щодо відновлення ядерних переговорів між Тегераном і Вашингтоном, які розпочалися в квітні.
