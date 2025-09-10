МАГАТЭ и Иран договорились о возобновлении инспекций на ядерных объектах

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) достигло соглашения с Ираном о возобновлении инспекций на ядерных объектах, включая те, что были бомбардированы США и Израилем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Соглашение, заключенное между главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи во время встречи в Каире, должно проложить путь к полному возобновлению инспекций, прерванных военными ударами по иранским ядерным объектам в июне.

В то же время дипломаты предупредили, что "дьявол кроется в деталях". Ни Гросси, ни Аракчи не предоставили никаких подробностей на совместной пресс-конференции относительно их соглашения, которое охватывает то, что МАГАТЭ называет "модальностями" возобновления инспекций.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что США ввели полные блокирующие ограничения против сети компаний и морских судов, которые занимались контрабандой иранской нефти.