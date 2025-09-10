МАГАТЭ и Иран договорились о возобновлении инспекций на ядерных объектах

$41.250.03
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводства
01:02 • 29202 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 63559 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан
9 сентября, 16:05 • 63227 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 67778 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 32295 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 56162 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 96737 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 63861 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
9 сентября, 06:31 • 38994 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положением
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранника
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 67796 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 96746 просмотра
Дональд Трамп
Дональд Туск
Эмманюэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Олег Кипер
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Винницкая область
Житомирская область
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
Шахед-136
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Кх-59
9К720 Искандер

МАГАТЭ и Иран договорились о возобновлении инспекций на ядерных объектах

Киев • УНН

 • 48 просмотра

МАГАТЭ и Иран достигли соглашения о возобновлении инспекций на ядерных объектах. Соглашение заключено между Рафаэлем Гросси и Аббасом Аракчи, но детали остаются неизвестными.

МАГАТЭ и Иран договорились о возобновлении инспекций на ядерных объектах

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) достигло соглашения с Ираном о возобновлении инспекций на ядерных объектах, включая те, что были бомбардированы США и Израилем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Соглашение, заключенное между главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи во время встречи в Каире, должно проложить путь к полному возобновлению инспекций, прерванных военными ударами по иранским ядерным объектам в июне.

В то же время дипломаты предупредили, что "дьявол кроется в деталях". Ни Гросси, ни Аракчи не предоставили никаких подробностей на совместной пресс-конференции относительно их соглашения, которое охватывает то, что МАГАТЭ называет "модальностями" возобновления инспекций.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что США ввели полные блокирующие ограничения против сети компаний и морских судов, которые занимались контрабандой иранской нефти.

Евгений Устименко

Новости Мира
Израиль
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Каир
Иран