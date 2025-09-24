Иран на пороге санкций: последняя попытка переговоров с ЕС не принесла результатов

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Эксклюзив
07:25 • 352 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 1388 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 1986 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 19062 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 37306 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 31566 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 30185 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 59038 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 28650 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 64921 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
81%
755мм
Популярные новости
Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"23 сентября, 23:53 • 15788 просмотра
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН24 сентября, 01:25 • 14452 просмотра
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto02:37 • 14968 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 14761 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo06:00 • 11340 просмотра
публикации
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 11068 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 15020 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 59004 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 43113 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 59843 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Эдгарс Ринкевичс
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Нью-Йорк
Великобритания
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 24821 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 85539 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 46214 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 60856 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 112531 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Хранитель
Фокс Ньюс
YouTube
Шахед-136

Иран на пороге санкций: последняя попытка переговоров с ЕС не принесла результатов

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

Финальный раунд переговоров между европейскими странами и Ираном на полях Генассамблеи ООН не принес прорывных результатов. Шансы избежать санкций минимальны, поскольку Иран не выполнил условий ядерной сделки 2015 года.

Иран на пороге санкций: последняя попытка переговоров с ЕС не принесла результатов

Последняя попытка переговоров между европейцами и иранцами на полях Генеральной Ассамблеи ООН не принесла прорыва за несколько дней до дедлайна, который призван избежать введения санкций против Ирана. Об этом сообщает  Politico, пишет УНН.

Детали

Министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии, а также главный дипломат ЕС Кайя Каллас встретились во вторник с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи для обсуждения постоянной обеспокоенности по поводу ядерной программы Ирана.

Лондон, Париж и Берлин заявили 28 августа, что Иран не соблюдает условия своего ядерного соглашения 2015 года, тем самым открыв 30-дневное окно для того, чтобы страна изменила свой курс.

Шансы достичь дипломатического решения до того, как санкции вступят в силу, минимальны. Иран никогда не должен получить ядерное оружие

- заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепфуль журналистам во вторник.

Однако, по словам французского дипломата, никаких признаков компромисса после переговоров не появилось.

"Иран не выполнил условий, но переговоры будут продолжаться, чтобы исследовать все возможности до конца", — сказал французский чиновник, который, как и другие, комментировал на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса.

Тот же дипломат отметил, что мяч теперь "на стороне Ирана" перед дедлайном в субботу, когда будет запущен механизм "snapback" (автоматическое возобновление санкций).

По данным МИД Германии, европейцы призвали Иран "принять практические шаги в ближайшие дни, если не часы", чтобы устранить обеспокоенность по поводу его ядерной программы.

Великобритания, Франция и Германия запустили механизм отсчета из-за "западного положения" (sunset clause), которое предусматривало окончание срока действия процедуры snapback.

Однако Иран 19 сентября заявил, что приостанавливает сотрудничество с ядерным надзорным органом ООН.

Дополнение

Ранее Иран утверждал, что достиг договоренности о возвращении инспекторов после того, как он приостановил сотрудничество в ответ на неожиданную атаку со стороны Израиля и последующее бомбардирование ядерных объектов со стороны США в июне.

Санкции ООН, действовавшие до соглашения 2015 года, включают запрет на торговлю обычными вооружениями, ограничения на разработку баллистических ракет, замораживание активов, запрет на поездки и запрет на производство технологий, связанных с ядерной энергетикой.

По словам европейского дипломата, Иран все еще может избежать санкций после субботнего дедлайна, если согласится на ряд условий, выдвинутых европейцами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во вторник, что встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкияном на следующий день, чтобы обсудить ядерную программу Ирана.

Напомним

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна не поддастся давлению по обогащению урана, подчеркивая, что Тегерану не нужно ядерное оружие. Президент США Дональд Трамп ранее предлагал сотрудничество в обмен на приостановку ядерной программы Ирана.

Ольга Розгон

Новости Мира
Масуд Пезешкиан
Израиль
Организация Объединенных Наций
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Иран