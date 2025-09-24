Иран на пороге санкций: последняя попытка переговоров с ЕС не принесла результатов

Последняя попытка переговоров между европейцами и иранцами на полях Генеральной Ассамблеи ООН не принесла прорыва за несколько дней до дедлайна, который призван избежать введения санкций против Ирана. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии, а также главный дипломат ЕС Кайя Каллас встретились во вторник с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи для обсуждения постоянной обеспокоенности по поводу ядерной программы Ирана.

Лондон, Париж и Берлин заявили 28 августа, что Иран не соблюдает условия своего ядерного соглашения 2015 года, тем самым открыв 30-дневное окно для того, чтобы страна изменила свой курс.

Шансы достичь дипломатического решения до того, как санкции вступят в силу, минимальны. Иран никогда не должен получить ядерное оружие - заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепфуль журналистам во вторник.

Однако, по словам французского дипломата, никаких признаков компромисса после переговоров не появилось.

"Иран не выполнил условий, но переговоры будут продолжаться, чтобы исследовать все возможности до конца", — сказал французский чиновник, который, как и другие, комментировал на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса.

Тот же дипломат отметил, что мяч теперь "на стороне Ирана" перед дедлайном в субботу, когда будет запущен механизм "snapback" (автоматическое возобновление санкций).

По данным МИД Германии, европейцы призвали Иран "принять практические шаги в ближайшие дни, если не часы", чтобы устранить обеспокоенность по поводу его ядерной программы.

Великобритания, Франция и Германия запустили механизм отсчета из-за "западного положения" (sunset clause), которое предусматривало окончание срока действия процедуры snapback.

Однако Иран 19 сентября заявил, что приостанавливает сотрудничество с ядерным надзорным органом ООН.

Дополнение

Ранее Иран утверждал, что достиг договоренности о возвращении инспекторов после того, как он приостановил сотрудничество в ответ на неожиданную атаку со стороны Израиля и последующее бомбардирование ядерных объектов со стороны США в июне.

Санкции ООН, действовавшие до соглашения 2015 года, включают запрет на торговлю обычными вооружениями, ограничения на разработку баллистических ракет, замораживание активов, запрет на поездки и запрет на производство технологий, связанных с ядерной энергетикой.

По словам европейского дипломата, Иран все еще может избежать санкций после субботнего дедлайна, если согласится на ряд условий, выдвинутых европейцами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во вторник, что встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкияном на следующий день, чтобы обсудить ядерную программу Ирана.

Напомним

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна не поддастся давлению по обогащению урана, подчеркивая, что Тегерану не нужно ядерное оружие. Президент США Дональд Трамп ранее предлагал сотрудничество в обмен на приостановку ядерной программы Ирана.