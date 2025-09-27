$41.490.00
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 70732 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 29990 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 29577 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 29812 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 24187 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 44231 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 47194 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49613 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 29991 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Санкции ООН нависли над Ираном после провала резолюции рф и Китая

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Санкции ООН против Ирана должны быть возобновлены в субботу, после того как резолюция России и Китая об их отсрочке провалилась. Это решение западных государств, вероятно, обострит напряженность в отношениях с Тегераном.

Санкции ООН нависли над Ираном после провала резолюции рф и Китая

Санкции ООН против Ирана должны быть возобновлены в субботу, заявила в пятницу представитель Великобритании в ООН после того, как резолюция Совета Безопасности ООН россии и Китая об их отсрочке провалилась, что побудило Тегеран предупредить, что ответственность за любые последствия несет Запад, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Решение западных государств о возобновлении санкций, вероятно, обострит напряженность в отношениях с Тегераном, который уже предупредил, что эти действия встретят жесткий ответ и откроют путь к эскалации, пишет издание.

Попытки рф и Китая отложить возобновление санкций против Ирана провалились в Совете Безопасности ООН, состоящем из 15 членов, после того, как только четыре страны поддержали их проект резолюции.

"Этот совет не имеет необходимых гарантий того, что существует четкий путь к быстрому дипломатическому решению", - заявила после голосования представитель Великобритании в ООН Барбара Вуд.

"Этот совет выполнил необходимые шаги процесса восстановления, изложенные в резолюции 2231, поэтому санкции ООН, направленные против распространения ядерного оружия Ираном, будут возобновлены в эти выходные", - заявила она.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не намерен выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на возобновление санкций ООН.

"Иран никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия... Мы полностью готовы к открытости в отношении нашего высокообогащенного урана", - заявил Пезешкиан.

Все санкции ООН в отношении Ирана должны быть возобновлены в субботу в 20:00 EDT (03:00 по Киеву) после того, как европейские государства, известные как E3, начали 30-дневный процесс, обвинив Тегеран в нарушении соглашения 2015 года, которое должно было предотвратить разработку им ядерного оружия.

Тегеран пренебрегает ядерным соглашением, считают в ЕС-3 и возобновляют санкции против Ирана28.08.25, 18:09 • 4157 просмотров

Иран отрицает стремление к созданию ядерного оружия.

Дипломаты заявили, что резолюция об отсрочке санкций на шесть месяцев вряд ли будет принята после того, как отчаянные переговоры между Ираном, Великобританией, Францией и Германией не смогли помочь выйти из тупика.

Иран на пороге санкций: последняя попытка переговоров с ЕС не принесла результатов24.09.25, 09:23 • 2686 просмотров

Девять стран проголосовали против, две воздержались.

После того, что, по словам Ирана, европейские государства "безответственно" возобновили механизм быстрого восстановления, Иран в субботу отозвал своих послов из Германии, Франции и Великобритании для консультаций, сообщили государственные СМИ.

Заместитель постпреда россии при ООН обвинил западные государства в том, что они препятствуют дипломатическому пути.

Санкции ООН вступят в силу немедленно в субботу, тогда как санкции Европейского Союза вернутся на следующей неделе, пишет издание.

Санкции возобновят эмбарго на поставки оружия, запрет на обогащение и переработку урана, запрет на деятельность с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие, глобальное замораживание активов и запрет на поездки для иранских физических и юридических лиц, а также повлияют на энергетический сектор.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Электроэнергия
Масуд Пезешкиан
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Организация Объединенных Наций
Европейский Союз
Франция
Великобритания
Германия
Китай
Иран