Санкции ООН против Ирана должны быть возобновлены в субботу, заявила в пятницу представитель Великобритании в ООН после того, как резолюция Совета Безопасности ООН россии и Китая об их отсрочке провалилась, что побудило Тегеран предупредить, что ответственность за любые последствия несет Запад, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Решение западных государств о возобновлении санкций, вероятно, обострит напряженность в отношениях с Тегераном, который уже предупредил, что эти действия встретят жесткий ответ и откроют путь к эскалации, пишет издание.

Попытки рф и Китая отложить возобновление санкций против Ирана провалились в Совете Безопасности ООН, состоящем из 15 членов, после того, как только четыре страны поддержали их проект резолюции.

"Этот совет не имеет необходимых гарантий того, что существует четкий путь к быстрому дипломатическому решению", - заявила после голосования представитель Великобритании в ООН Барбара Вуд.

"Этот совет выполнил необходимые шаги процесса восстановления, изложенные в резолюции 2231, поэтому санкции ООН, направленные против распространения ядерного оружия Ираном, будут возобновлены в эти выходные", - заявила она.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не намерен выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на возобновление санкций ООН.

"Иран никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия... Мы полностью готовы к открытости в отношении нашего высокообогащенного урана", - заявил Пезешкиан.

Все санкции ООН в отношении Ирана должны быть возобновлены в субботу в 20:00 EDT (03:00 по Киеву) после того, как европейские государства, известные как E3, начали 30-дневный процесс, обвинив Тегеран в нарушении соглашения 2015 года, которое должно было предотвратить разработку им ядерного оружия.

Иран отрицает стремление к созданию ядерного оружия.

Дипломаты заявили, что резолюция об отсрочке санкций на шесть месяцев вряд ли будет принята после того, как отчаянные переговоры между Ираном, Великобританией, Францией и Германией не смогли помочь выйти из тупика.

Девять стран проголосовали против, две воздержались.

После того, что, по словам Ирана, европейские государства "безответственно" возобновили механизм быстрого восстановления, Иран в субботу отозвал своих послов из Германии, Франции и Великобритании для консультаций, сообщили государственные СМИ.

Заместитель постпреда россии при ООН обвинил западные государства в том, что они препятствуют дипломатическому пути.

Санкции ООН вступят в силу немедленно в субботу, тогда как санкции Европейского Союза вернутся на следующей неделе, пишет издание.

Санкции возобновят эмбарго на поставки оружия, запрет на обогащение и переработку урана, запрет на деятельность с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие, глобальное замораживание активов и запрет на поездки для иранских физических и юридических лиц, а также повлияют на энергетический сектор.