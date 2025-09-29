ЕС вслед за ООН возобновляет санкции против Ирана: что предусматривается
Киев • УНН
Европейский Союз возобновил ограничительные меры в отношении ядерной программы Ирана, которые были приостановлены в 2015 году. Это решение принято после возобновления санкций ООН, включающих запреты на поездки, замораживание активов, а также экономические и финансовые ограничения.
Европейский Союз возвращает санкции против Ирана, вновь вводя ограничительные меры, сообщили в понедельник в Совете ЕС, пишет УНН.
Детали
"Сегодня Совет ЕС согласился вновь ввести ряд ограничительных мер в отношении деятельности Ирана по ядерному распространению, которые были приостановлены вступлением в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, JCPoA или ядерное соглашение с Ираном) в 2015 году", - говорится в сообщении.
Решение было принято после возобновления санкций ООН, последовавшего за решением Совета Безопасности ООН не продлевать снятие санкций с Ирана. Это произошло после того, как страны Е3 (Франция, Германия и Великобритания) задействовали механизм "восстановления" (snapback), предусмотренный СВПД.
Введенные сегодня ЕС меры, как указано, "включают как меры, принятые Советом Безопасности ООН с 2006 года в резолюциях СБ ООН, и автоматически транспонированные в законодательство ЕС, так и автономные меры ЕС". Они, как сообщается, касаются:
- запретов на поездки для физических лиц, замораживания активов физических и юридических лиц и в связи с этим запретов на предоставление средств или экономических ресурсов лицам, включенным в санкционный список;
- экономических и финансовых санкций, охватывающих торговый, финансовый и транспортный секторы.
Торговля
Помимо запрета на экспорт оружия в Иран и запрета на передачу любых предметов, материалов, товаров и технологий, которые могут способствовать деятельности Ирана, связанной с обогащением и переработкой урана, а также программам создания баллистических ракет, меры также включают запреты на:
- импорт, покупку и транспортировку нефти, природного газа, нефтехимических и нефтепродуктов, а также связанных с ними услуг;
- продажу или поставку ключевого оборудования, используемого в энергетическом секторе;
- продажу или поставку золота, других драгоценных металлов и алмазов;
- определенное военно-морское оборудование;
- запрет определенного программного обеспечения;
Финансовый сектор
ЕС возобновляет замораживание активов Центрального банка Ирана и крупных иранских коммерческих банков.
Транспортный сектор
ЕС возобновляет меры по ограничению доступа иранских грузовых рейсов в аэропорты ЕС, а также по запрету на техническое обслуживание и ремонт иранских грузовых самолетов и судов, перевозящих запрещенные материалы или товары.