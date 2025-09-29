$41.480.01
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
05:05 • 18944 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 43372 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 66106 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 47117 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 43142 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 65587 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72446 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 96375 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 159595 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
ЕС вслед за ООН возобновляет санкции против Ирана: что предусматривается

Киев • УНН

 • 798 просмотра

Европейский Союз возобновил ограничительные меры в отношении ядерной программы Ирана, которые были приостановлены в 2015 году. Это решение принято после возобновления санкций ООН, включающих запреты на поездки, замораживание активов, а также экономические и финансовые ограничения.

Европейский Союз возвращает санкции против Ирана, вновь вводя ограничительные меры, сообщили в понедельник в Совете ЕС, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Совет ЕС согласился вновь ввести ряд ограничительных мер в отношении деятельности Ирана по ядерному распространению, которые были приостановлены вступлением в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, JCPoA или ядерное соглашение с Ираном) в 2015 году", - говорится в сообщении.

Решение было принято после возобновления санкций ООН, последовавшего за решением Совета Безопасности ООН не продлевать снятие санкций с Ирана. Это произошло после того, как страны Е3 (Франция, Германия и Великобритания) задействовали механизм "восстановления" (snapback), предусмотренный СВПД.

ООН возобновила эмбарго на оружие и санкции против Ирана28.09.25, 11:31 • 4026 просмотров

Введенные сегодня ЕС меры, как указано, "включают как меры, принятые Советом Безопасности ООН с 2006 года в резолюциях СБ ООН, и автоматически транспонированные в законодательство ЕС, так и автономные меры ЕС". Они, как сообщается, касаются:

  • запретов на поездки для физических лиц, замораживания активов физических и юридических лиц и в связи с этим запретов на предоставление средств или экономических ресурсов лицам, включенным в санкционный список;
    • экономических и финансовых санкций, охватывающих торговый, финансовый и транспортный секторы.

      Торговля

      Помимо запрета на экспорт оружия в Иран и запрета на передачу любых предметов, материалов, товаров и технологий, которые могут способствовать деятельности Ирана, связанной с обогащением и переработкой урана, а также программам создания баллистических ракет, меры также включают запреты на:

      • импорт, покупку и транспортировку нефти, природного газа, нефтехимических и нефтепродуктов, а также связанных с ними услуг;
        • продажу или поставку ключевого оборудования, используемого в энергетическом секторе;
          • продажу или поставку золота, других драгоценных металлов и алмазов;
            • определенное военно-морское оборудование;
              • запрет определенного программного обеспечения;

                Финансовый сектор

                ЕС возобновляет замораживание активов Центрального банка Ирана и крупных иранских коммерческих банков.

                Транспортный сектор

                ЕС возобновляет меры по ограничению доступа иранских грузовых рейсов в аэропорты ЕС, а также по запрету на техническое обслуживание и ремонт иранских грузовых самолетов и судов, перевозящих запрещенные материалы или товары.

                Юлия Шрамко

