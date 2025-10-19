Иран официально прекратил действие ядерной сделки 2015 года
Иран объявил о прекращении действия Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года, который ограничивал его ядерную программу в обмен на отмену санкций. Министерство иностранных дел Ирана заявило о прекращении всех положений соглашения, одновременно подчеркнув приверженность дипломатии.
Иран объявил о прекращении действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года, которым предусматривалось ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на отмену международных санкций. Об этом информирует издание The Guardian, передает УНН.
Отныне все положения соглашения 2015 года, включая ограничения на иранскую ядерную программу и соответствующие механизмы, считаются прекращенными
В то же время в ведомстве подчеркнули, что страна "решительно выражает свою приверженность дипломатии".
Соглашение, подписанное в Вене Ираном, Китаем, Великобританией, Францией, Германией, Россией и США, имело целью завершить многолетний дипломатический конфликт и открыть новую эру в отношениях между Ираном и Западом.
"Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии заявили, что будут продолжать искать "новое дипломатическое решение, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерного оружия". Главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что санкции "не должны быть концом дипломатии" и что "устойчивое решение иранской ядерной проблемы можно достичь только путем переговоров"", - говорится в сообщении.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны прекратить ядерное противостояние с Западом. Он призвал остановить войны в Украине и на Ближнем Востоке путем диалога.
