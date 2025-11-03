$42.080.01
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 22339 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 22344 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 21650 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 20103 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 24794 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 39717 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 71221 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноября
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 70079 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренера
1 ноября, 14:21 • 56780 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Иран не спешит возобновлять переговоры по ядерной программе с США - Al Jazeera

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Иран не спешит возобновлять переговоры с Соединенными Штатами Америки по ядерной программе, заявляя о готовности к непрямым переговорам на равных условиях. Министр иностранных дел Аббас Арагчи считает условия США для возобновления переговоров нелогичными и несправедливыми.

Иран не спешит возобновлять переговоры по ядерной программе с США - Al Jazeera

Иран не спешит возобновлять переговоры с Соединенными Штатами Америки по ядерной программе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Иран по-прежнему готов участвовать в непрямых переговорах с Вашингтоном, если США решат вести переговоры "на равных условиях, исходя из взаимных интересов", заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Также он заявил, что в регионе формируется критическое "общее понимание" относительно Израиля.

Глава МИД Ирана заявил, что условия, выдвинутые США для возобновления переговоров, предусматривающие полный отказ от обогащения урана, ограничение запасов ракет Ирана и его поддержки региональных союзников, являются "нелогичными и несправедливыми".

По его мнению, это делает переговоры невыполнимыми.

Напомним

Иран объявил о прекращении действия Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года, который ограничивал его ядерную программу в обмен на отмену санкций. Министерство иностранных дел Ирана заявило о прекращении всех положений соглашения. В то же время в ведомстве подчеркнули, что страна "решительно выражает свою приверженность дипломатии".

Евгений Устименко

