Иран не спешит возобновлять переговоры по ядерной программе с США - Al Jazeera
Киев • УНН
Иран не спешит возобновлять переговоры с Соединенными Штатами Америки по ядерной программе, заявляя о готовности к непрямым переговорам на равных условиях. Министр иностранных дел Аббас Арагчи считает условия США для возобновления переговоров нелогичными и несправедливыми.
Детали
Иран по-прежнему готов участвовать в непрямых переговорах с Вашингтоном, если США решат вести переговоры "на равных условиях, исходя из взаимных интересов", заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи.
Также он заявил, что в регионе формируется критическое "общее понимание" относительно Израиля.
Глава МИД Ирана заявил, что условия, выдвинутые США для возобновления переговоров, предусматривающие полный отказ от обогащения урана, ограничение запасов ракет Ирана и его поддержки региональных союзников, являются "нелогичными и несправедливыми".
По его мнению, это делает переговоры невыполнимыми.
Напомним
Иран объявил о прекращении действия Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года, который ограничивал его ядерную программу в обмен на отмену санкций. Министерство иностранных дел Ирана заявило о прекращении всех положений соглашения. В то же время в ведомстве подчеркнули, что страна "решительно выражает свою приверженность дипломатии".