Иран наращивает производство ракет на фоне возможной новой войны с Израилем

На фоне угрозы новой войны с Израилем Иран наращивает производство ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на twz.com.

Подробности

В Тегеране заявили, что у Ирана сейчас больше ракет, чем во время недавней войны с Израилем, которая длилась 12 дней. Хотя точность этого утверждения сомнительна, эксперты, следящие за ракетной программой Тегерана, говорят, что страна нарастила производство, стремясь подготовить свой арсенал к преодолению израильской противоракетной обороны, которая была повреждена во время войны, говорится в публикации.

Наша ракетная мощь сегодня значительно превышает ту, что была во время 12-дневной войны - недавно заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Напомним

Иран объявил о прекращении действия Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года, который ограничивал его ядерную программу в обмен на отмену санкций.

Также УНН сообщал, что Иран не спешит возобновлять переговоры с Соединенными Штатами Америки по ядерной программе, заявляя о готовности к непрямым переговорам на равных условиях.