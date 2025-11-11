$41.960.02
13:20
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
08:48
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
Эксклюзивы
Иран наращивает производство ракет на фоне возможной новой войны с Израилем

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Иран наращивает производство ракет, готовя свой арсенал к преодолению израильской противоракетной обороны. Министр иностранных дел Ирана заявил, что ракетная мощь страны значительно превышает ту, что была во время 12-дневной войны с Израилем.

Иран наращивает производство ракет на фоне возможной новой войны с Израилем

На фоне угрозы новой войны с Израилем Иран наращивает производство ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на twz.com.

Подробности

В Тегеране заявили, что у Ирана сейчас больше ракет, чем во время недавней войны с Израилем, которая длилась 12 дней. Хотя точность этого утверждения сомнительна, эксперты, следящие за ракетной программой Тегерана, говорят, что страна нарастила производство, стремясь подготовить свой арсенал к преодолению израильской противоракетной обороны, которая была повреждена во время войны, говорится в публикации.

Наша ракетная мощь сегодня значительно превышает ту, что была во время 12-дневной войны

- недавно заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Напомним

Иран объявил о прекращении действия Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года, который ограничивал его ядерную программу в обмен на отмену санкций.

Также УНН сообщал, что Иран не спешит возобновлять переговоры с Соединенными Штатами Америки по ядерной программе, заявляя о готовности к непрямым переговорам на равных условиях.

Евгений Устименко

