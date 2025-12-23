США та Іран посперечалися щодо ядерних переговорів в ООН: Вашингтон готовий до прямих перемовин, Тегеран відкидає діалог

Сполучені Штати Америки та Іран обмінялися зауваженнями у Раді Безпеки ООН щодо умов відновлення ядерних переговорів, причому Вашингтон заявив, що залишаються готовими до прямих переговорів, а Іран відхилив умови Вашингтона. Про це пише Reuters, передає УНН.

Перед 12-денною війною між Іраном та Ізраїлем в червні, до якої приєднався Вашингтон, завдавши удару по іранських ядерних об'єктах, обидві країни провели п'ять раундів ядерних переговорів.

У США заявили, що країна залишається відкритими для офіційних переговорів з Іраном, але тільки в тому випадку, якщо Тегеран готовий до прямого і конструктивного діалогу.

"Однак ми чітко висловили певні очікування щодо будь-якої угоди. Перш за все, в Ірані не може бути збагачення урану, і це залишається нашим принципом", - зазначив заступник посланника Трампа на Близькому Сході Морган Ортагус.

Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані заявив на засіданні, що США не прагнуть до справедливих переговорів, наполягаючи на політиці нульового збагачення урану.

Ми цінуємо будь-які справедливі та змістовні переговори, але наполягання на політиці нульового збагачення суперечить нашим правам як члена ДНЯЗ, і це означає, що вони не прагнуть справедливих переговорів. Вони хочуть нав'язати Ірану свої заздалегідь визначені наміри. Іран не піддасться жодному тиску та залякуванням