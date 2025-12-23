США та Іран посперечалися щодо ядерних переговорів в ООН: Вашингтон готовий до прямих перемовин, Тегеран відкидає діалог

$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 9802 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 14756 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 20984 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 30036 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 23813 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 29093 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 16937 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 17562 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 23085 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38543 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.1м/с
72%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Румунія оголошувала тривогу через атаку рф дронами на Україну біля її кордону23 грудня, 10:40 • 4806 перегляди
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД23 грудня, 12:12 • 20121 перегляди
Агент НАБУ виявися громадянином рф, який сидів за шахрайство – ексочільник судової адміністрації розкрив деталі гучної кримінальної справи14:45 • 12197 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 17137 перегляди
Вбили іноземця на кладовищі під Києвом, випустивши 11 куль: трьох осіб відправили під варту15:22 • 6404 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
15:15 • 20970 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 17179 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 30023 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 29086 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 90236 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Денис Шмигаль
Христя Фріланд
Себастьян Лекорню
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Ізраїль
Чернігів
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 22082 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 21262 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 25264 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 27380 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 49928 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Forbes
Іскандер (ОТРК)

США та Іран посперечалися щодо ядерних переговорів в ООН: Вашингтон готовий до прямих перемовин, Тегеран відкидає діалог

Київ • УНН

 • 6 перегляди

США та Іран обмінялися зауваженнями в Раді Безпеки ООН щодо відновлення ядерних переговорів. Вашингтон готовий до прямих переговорів, але Тегеран відкидає умови, що стосуються збагачення урану.

США та Іран посперечалися щодо ядерних переговорів в ООН: Вашингтон готовий до прямих перемовин, Тегеран відкидає діалог

Сполучені Штати Америки та Іран обмінялися зауваженнями у Раді Безпеки ООН щодо умов відновлення ядерних переговорів, причому Вашингтон заявив, що залишаються готовими до прямих переговорів, а Іран відхилив умови Вашингтона. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

У Раді Безпеки ООН США та Іран обмінялися гострими заявами щодо умов відновлення ядерних переговорів: США заявили, що залишаються готовими до прямих переговорів, а Іран відхилив умови Вашингтона

- пише видання.

Перед 12-денною війною між Іраном та Ізраїлем в червні, до якої приєднався Вашингтон, завдавши удару по іранських ядерних об'єктах, обидві країни провели п'ять раундів ядерних переговорів.

Переговори зіткнулися з серйозними перешкодами, зокрема щодо збагачення урану на території Ірану - практики, яку західні держави хочуть скасувати, щоб мінімізувати ризик створення зброї, але яку Тегеран категорично відкидає

- додає видання.

У США заявили, що країна залишається відкритими для офіційних переговорів з Іраном, але тільки в тому випадку, якщо Тегеран готовий до прямого і конструктивного діалогу.

"Однак ми чітко висловили певні очікування щодо будь-якої угоди. Перш за все, в Ірані не може бути збагачення урану, і це залишається нашим принципом", - зазначив заступник посланника Трампа на Близькому Сході Морган Ортагус.

Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані заявив на засіданні, що США не прагнуть до справедливих переговорів, наполягаючи на політиці нульового збагачення урану.

Ми цінуємо будь-які справедливі та змістовні переговори, але наполягання на політиці нульового збагачення суперечить нашим правам як члена ДНЯЗ, і це означає, що вони не прагнуть справедливих переговорів. Вони хочуть нав'язати Ірану свої заздалегідь визначені наміри. Іран не піддасться жодному тиску та залякуванням

- сказав Іравані.

Нагадаємо

Іран офіційно припинив співпрацю з міжнародними ядерними інспекторами після того, як Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою розкрити дані про запаси урану, що наближаються до рівня, придатного для ядерного озброєння. Рішення стало прямою відповіддю Тегерана на посилений дипломатичний тиск.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Рада Безпеки ООН
Ізраїль
Міжнародне агентство з атомної енергії
Reuters
Сполучені Штати Америки
Іран