США та Іран посперечалися щодо ядерних переговорів в ООН: Вашингтон готовий до прямих перемовин, Тегеран відкидає діалог
Сполучені Штати Америки та Іран обмінялися зауваженнями у Раді Безпеки ООН щодо умов відновлення ядерних переговорів, причому Вашингтон заявив, що залишаються готовими до прямих переговорів, а Іран відхилив умови Вашингтона. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Перед 12-денною війною між Іраном та Ізраїлем в червні, до якої приєднався Вашингтон, завдавши удару по іранських ядерних об'єктах, обидві країни провели п'ять раундів ядерних переговорів.
Переговори зіткнулися з серйозними перешкодами, зокрема щодо збагачення урану на території Ірану - практики, яку західні держави хочуть скасувати, щоб мінімізувати ризик створення зброї, але яку Тегеран категорично відкидає
У США заявили, що країна залишається відкритими для офіційних переговорів з Іраном, але тільки в тому випадку, якщо Тегеран готовий до прямого і конструктивного діалогу.
"Однак ми чітко висловили певні очікування щодо будь-якої угоди. Перш за все, в Ірані не може бути збагачення урану, і це залишається нашим принципом", - зазначив заступник посланника Трампа на Близькому Сході Морган Ортагус.
Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані заявив на засіданні, що США не прагнуть до справедливих переговорів, наполягаючи на політиці нульового збагачення урану.
Ми цінуємо будь-які справедливі та змістовні переговори, але наполягання на політиці нульового збагачення суперечить нашим правам як члена ДНЯЗ, і це означає, що вони не прагнуть справедливих переговорів. Вони хочуть нав'язати Ірану свої заздалегідь визначені наміри. Іран не піддасться жодному тиску та залякуванням
Нагадаємо
Іран офіційно припинив співпрацю з міжнародними ядерними інспекторами після того, як Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою розкрити дані про запаси урану, що наближаються до рівня, придатного для ядерного озброєння. Рішення стало прямою відповіддю Тегерана на посилений дипломатичний тиск.