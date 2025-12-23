$42.150.10
15:52
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
15:15
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Христиа Фриланд
Себастьен Лекорню
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Израиль
Чернигов
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Forbes
9К720 Искандер

США и Иран поспорили по поводу ядерных переговоров в ООН: Вашингтон готов к прямым переговорам, Тегеран отвергает диалог

Киев • УНН

 • 54 просмотра

США и Иран обменялись замечаниями в Совете Безопасности ООН по поводу возобновления ядерных переговоров. Вашингтон готов к прямым переговорам, но Тегеран отвергает условия, касающиеся обогащения урана.

США и Иран поспорили по поводу ядерных переговоров в ООН: Вашингтон готов к прямым переговорам, Тегеран отвергает диалог

Соединенные Штаты Америки и Иран обменялись замечаниями в Совете Безопасности ООН относительно условий возобновления ядерных переговоров, причем Вашингтон заявил, что остаются готовыми к прямым переговорам, а Иран отклонил условия Вашингтона. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В Совете Безопасности ООН США и Иран обменялись острыми заявлениями относительно условий возобновления ядерных переговоров: США заявили, что остаются готовыми к прямым переговорам, а Иран отклонил условия Вашингтона

- пишет издание.

Перед 12-дневной войной между Ираном и Израилем в июне, к которой присоединился Вашингтон, нанеся удар по иранским ядерным объектам, обе страны провели пять раундов ядерных переговоров.

Переговоры столкнулись с серьезными препятствиями, в частности относительно обогащения урана на территории Ирана - практики, которую западные государства хотят отменить, чтобы минимизировать риск создания оружия, но которую Тегеран категорически отвергает

- добавляет издание.

В США заявили, что страна остается открытой для официальных переговоров с Ираном, но только в том случае, если Тегеран готов к прямому и конструктивному диалогу.

"Однако мы четко выразили определенные ожидания относительно любого соглашения. Прежде всего, в Иране не может быть обогащения урана, и это остается нашим принципом", - отметил заместитель посланника Трампа на Ближнем Востоке Морган Ортагус.

Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил на заседании, что США не стремятся к справедливым переговорам, настаивая на политике нулевого обогащения урана.

Мы ценим любые справедливые и содержательные переговоры, но настаивание на политике нулевого обогащения противоречит нашим правам как члена ДНЯО, и это означает, что они не стремятся к справедливым переговорам. Они хотят навязать Ирану свои заранее определенные намерения. Иран не поддастся никакому давлению и запугиваниям

- сказал Иравани.

Напомним

Иран официально прекратил сотрудничество с международными ядерными инспекторами после того, как Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием раскрыть данные о запасах урана, приближающихся к уровню, пригодному для ядерного вооружения. Решение стало прямым ответом Тегерана на усиленное дипломатическое давление.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
Международное агентство по атомной энергии
Reuters
Соединённые Штаты
Иран