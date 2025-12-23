США и Иран поспорили по поводу ядерных переговоров в ООН: Вашингтон готов к прямым переговорам, Тегеран отвергает диалог

Соединенные Штаты Америки и Иран обменялись замечаниями в Совете Безопасности ООН относительно условий возобновления ядерных переговоров, причем Вашингтон заявил, что остаются готовыми к прямым переговорам, а Иран отклонил условия Вашингтона. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

В Совете Безопасности ООН США и Иран обменялись острыми заявлениями относительно условий возобновления ядерных переговоров: США заявили, что остаются готовыми к прямым переговорам, а Иран отклонил условия Вашингтона

Перед 12-дневной войной между Ираном и Израилем в июне, к которой присоединился Вашингтон, нанеся удар по иранским ядерным объектам, обе страны провели пять раундов ядерных переговоров.

Переговоры столкнулись с серьезными препятствиями, в частности относительно обогащения урана на территории Ирана - практики, которую западные государства хотят отменить, чтобы минимизировать риск создания оружия, но которую Тегеран категорически отвергает

В США заявили, что страна остается открытой для официальных переговоров с Ираном, но только в том случае, если Тегеран готов к прямому и конструктивному диалогу.

"Однако мы четко выразили определенные ожидания относительно любого соглашения. Прежде всего, в Иране не может быть обогащения урана, и это остается нашим принципом", - отметил заместитель посланника Трампа на Ближнем Востоке Морган Ортагус.

Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил на заседании, что США не стремятся к справедливым переговорам, настаивая на политике нулевого обогащения урана.

Мы ценим любые справедливые и содержательные переговоры, но настаивание на политике нулевого обогащения противоречит нашим правам как члена ДНЯО, и это означает, что они не стремятся к справедливым переговорам. Они хотят навязать Ирану свои заранее определенные намерения. Иран не поддастся никакому давлению и запугиваниям