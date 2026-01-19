Согласовал новые боевые операции: Зеленский встретился с руководителем СБУ Хмарой
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с и.о. главы СБУ Евгением Хмарой. По итогам встречи были согласованы новые боевые операции и обсуждена внутренняя трансформация Службы.
Доклад Евгения Хмары. Служба безопасности Украины, как и всегда, активна в защите нашего государства и людей. Согласовал новые боевые операции
По словам Президента, "продолжается и внутренняя трансформация Службы – именно так, чтобы усилить наше государство".
