Согласовал новые боевые операции: Зеленский встретился с руководителем СБУ Хмарой

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с и.о. главы СБУ Евгением Хмарой и согласовал новые боевые операции, передает УНН.

Доклад Евгения Хмары. Служба безопасности Украины, как и всегда, активна в защите нашего государства и людей. Согласовал новые боевые операции - сообщил Зеленский.

По словам Президента, "продолжается и внутренняя трансформация Службы – именно так, чтобы усилить наше государство".

