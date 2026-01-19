Погодив нові бойові операції: Зеленський зустрівся із керівником СБУ Хмарою

Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт

Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт 19 січня, 07:47 • 24740 перегляди