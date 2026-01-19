Погодив нові бойові операції: Зеленський зустрівся із керівником СБУ Хмарою

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:36 • 712 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 4692 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 10512 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 13026 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 15068 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 17843 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 14757 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 32971 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 32623 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18123 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 49294 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго19 січня, 10:04 • 25878 перегляди
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра19 січня, 11:20 • 18935 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 10160 перегляди
"Припускаю, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео ексдружиниPhoto15:48 • 6332 перегляди
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється14:58 • 17843 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 32971 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 32623 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 49305 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 71456 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Ґренландія
Сполучені Штати Америки
Китай
Данія
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 10168 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 28551 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 24740 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 30190 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 42426 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
Шахед-136

Погодив нові бойові операції: Зеленський зустрівся із керівником СБУ Хмарою

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з в.о. глави СБУ Євгенієм Хмарою. За підсумками зустрічі були погоджені нові бойові операції та обговорена внутрішня трансформація Служби.

Погодив нові бойові операції: Зеленський зустрівся із керівником СБУ Хмарою

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із в.о. глави СБУ Євгенієм Хмарою і погодив нові бойові операції, передає УНН.

Доповідь Євгенія Хмари. Служба безпеки України, як і завжди, активна в захисті нашої держави та людей. Погодив нові бойові операції 

- повідомив Зеленський.

Зеленський провів енергетичний селектор: розповів, де найскладніше, про трансформацію системи протидії "шахедам" і завдання СБУ19.01.26, 13:56 • 2430 переглядiв

За словами Президента, "продовжується і внутрішня трансформація Служби – саме так, щоб посилити нашу державу".

Зеленський заявив про взяття у полон росіянина, який винен у розстрілі українських військовополонених на Курщині 19.01.26, 20:11 • 824 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Служба безпеки України
Володимир Зеленський