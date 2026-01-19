Погодив нові бойові операції: Зеленський зустрівся із керівником СБУ Хмарою
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з в.о. глави СБУ Євгенієм Хмарою. За підсумками зустрічі були погоджені нові бойові операції та обговорена внутрішня трансформація Служби.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із в.о. глави СБУ Євгенієм Хмарою і погодив нові бойові операції, передає УНН.
Доповідь Євгенія Хмари. Служба безпеки України, як і завжди, активна в захисті нашої держави та людей. Погодив нові бойові операції
Зеленський провів енергетичний селектор: розповів, де найскладніше, про трансформацію системи протидії "шахедам" і завдання СБУ19.01.26, 13:56 • 2430 переглядiв
За словами Президента, "продовжується і внутрішня трансформація Служби – саме так, щоб посилити нашу державу".
Зеленський заявив про взяття у полон росіянина, який винен у розстрілі українських військовополонених на Курщині 19.01.26, 20:11 • 824 перегляди