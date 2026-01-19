Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет

Threads стал популярнее X в мобильном приложении, хотя X все еще является чемпионом микроблогинга в браузерах, свидетельствует отчет Similarweb, пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

В прошлом году, согласно отчету аналитической компании Similarweb, Threads ненадолго опередила X по количеству ежедневных активных пользователей в мобильном приложении. Затем показатели двух платформ по этому показателю более или менее сравнялись на некоторое время, прежде чем Threads достигла большего количества ежедневных активных пользователей в октябре, также по данным Similarweb. Согласно последнему отчету Similarweb, Threads по-прежнему значительно опережает конкурентов по количеству ежедневно активных пользователей на iOS и Android.

Примерно две недели назад количество ежедневных активных пользователей Threads достигло 141,5 миллиона, тогда как приложения X для Android и iOS насчитывают лишь 125 миллионов.

X по-прежнему значительно превосходит другие платформы для пользователей веб-версии, что является важным показателем и указывает на более широкое распространение. В сентябре прошлого года, по данным Forbes, на X.com было 140,7 миллиона ежедневно активных пользователей, тогда как на сайте Threads их было лишь 7,7 миллиона.

"Следует отметить, что в отличие от X - и, кстати, от другого клона X, Bluesky - Threads является дочерней компанией более популярного приложения для социальных сетей, чем любое из этих: Instagram. Meta перенаправляет пользователей Instagram на Threads и наоборот, что очевидно значительно увеличивает влияние обеих платформ. И это не говоря уже о том, что обе платформы существуют под эгидой Facebook", пишет издание.

И, пишет издание, хотя взлет Threads выше X отражает долгосрочную тенденцию к росту, а не краткосрочный всплеск, стоит также отметить, что этот сдвиг происходит на фоне довольно неприятного скандала, в котором чат-бот, управляемый материнской компанией X, недавно "безобразничал" на платформе, создавая без согласия пользователей дипфейк-фотографии людей в бикини.

X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей

Согласно отчету компании Appfigures, цитируемому TechCrunch, Bluesky также пережила всплеск загрузок в разгар скандала - в определенный момент количество ежедневных загрузок увеличилось на 50% по сравнению с периодом до кризиса с дипфейками у конкурента.