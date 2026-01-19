Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет

$43.180.08
50.320.20
ukenru
07:52 • 1044 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 3032 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 22846 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 44176 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 36305 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 70296 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 102867 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 46773 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 56174 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 59720 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
70-летняя харьковчанка погибла во время катания на тюбинге18 января, 22:30 • 11224 просмотра
Протесты в Иране: число погибших составляет не менее 5 тысяч человек - Reuters18 января, 23:03 • 5792 просмотра
США тайно собирали данные о военных объектах Гренландии, минуя Данию - СМИ19 января, 00:46 • 4848 просмотра
В Нью-Йорке появился мурал, посвященный погибшей украинской беженке Ирине ЗаруцкойPhoto02:25 • 3332 просмотра
ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT03:32 • 3994 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 46337 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 84808 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 51342 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 81897 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 110392 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джорджия Мелони
Марк Рютте
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Дания
Польша
Реклама
УНН Lite
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет07:47 • 498 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 17477 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 30282 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 27143 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 24988 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дипломатка
Facebook

Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Threads обогнал X по количеству ежедневных активных пользователей в мобильном приложении, достигнув 141,5 миллиона против 125 миллионов. Однако X остается лидером в веб-браузерах.

Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет

Threads стал популярнее X в мобильном приложении, хотя X все еще является чемпионом микроблогинга в браузерах, свидетельствует отчет Similarweb, пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

В прошлом году, согласно отчету аналитической компании Similarweb, Threads ненадолго опередила X по количеству ежедневных активных пользователей в мобильном приложении. Затем показатели двух платформ по этому показателю более или менее сравнялись на некоторое время, прежде чем Threads достигла большего количества ежедневных активных пользователей в октябре, также по данным Similarweb. Согласно последнему отчету Similarweb, Threads по-прежнему значительно опережает конкурентов по количеству ежедневно активных пользователей на iOS и Android.

Примерно две недели назад количество ежедневных активных пользователей Threads достигло 141,5 миллиона, тогда как приложения X для Android и iOS насчитывают лишь 125 миллионов.

X по-прежнему значительно превосходит другие платформы для пользователей веб-версии, что является важным показателем и указывает на более широкое распространение. В сентябре прошлого года, по данным Forbes, на X.com было 140,7 миллиона ежедневно активных пользователей, тогда как на сайте Threads их было лишь 7,7 миллиона.

"Следует отметить, что в отличие от X - и, кстати, от другого клона X, Bluesky - Threads является дочерней компанией более популярного приложения для социальных сетей, чем любое из этих: Instagram. Meta перенаправляет пользователей Instagram на Threads и наоборот, что очевидно значительно увеличивает влияние обеих платформ. И это не говоря уже о том, что обе платформы существуют под эгидой Facebook", пишет издание.

И, пишет издание, хотя взлет Threads выше X отражает долгосрочную тенденцию к росту, а не краткосрочный всплеск, стоит также отметить, что этот сдвиг происходит на фоне довольно неприятного скандала, в котором чат-бот, управляемый материнской компанией X, недавно "безобразничал" на платформе, создавая без согласия пользователей дипфейк-фотографии людей в бикини.

X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15.01.26, 09:20 • 38612 просмотров

Согласно отчету компании Appfigures, цитируемому TechCrunch, Bluesky также пережила всплеск загрузок в разгар скандала - в определенный момент количество ежедневных загрузок увеличилось на 50% по сравнению с периодом до кризиса с дипфейками у конкурента.

Юлия Шрамко

ТехнологииУНН Lite
Тренд
Бренд
Социальная сеть
Forbes
Facebook
Instagram