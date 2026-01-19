Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт

Threads став популярнішим за X у мобільному додатку, хоча X все ще є чемпіоном мікроблогінгу у браузерах, свідчить звіт Similarweb, пише УНН з посиланням на Gizmodo.

Деталі

Минулого року, згідно зі звітом аналітичної компанії Similarweb, Threads ненадовго випередила X за кількістю щоденних активних користувачів у мобільному додатку. Потім показники двох платформ за цим показником більш менш зрівнялися на деякий час, перш ніж Threads досягла більшої кількості щоденних активних користувачів у жовтні, також за даними Similarweb. Згідно з останнім звітом Similarweb, Threads, як і раніше, значно випереджає конкурентів за кількістю щоденно активних користувачів на iOS та Android.

Приблизно два тижні тому кількість щоденних активних користувачів Threads досягла 141,5 мільйона, тоді як додатки X для Android та iOS налічують лише 125 мільйонів.

X, як і раніше, значно перевершує інші платформи для користувачів веб-версії, що є важливим показником і вказує на ширше поширення. У вересні минулого року, за даними Forbes, на X.com було 140,7 мільйона щоденно активних користувачів, тоді як на сайті Threads їх було лише 7,7 мільйона.

"Слід зазначити, що на відміну від X - і, до речі, від іншого клону X, Bluesky - Threads є дочірньою компанією більш популярного додатку для соціальних мереж, ніж будь-яка з цих: Instagram. Meta перенаправляє користувачів Instagram на Threads і навпаки, що очевидно значно збільшує вплив обох платформ. І це не кажучи вже про те, що обидві платформи існують під егідою Facebook", пише видання.

І, пише видання, хоча зліт Threads вище X відображає довгострокову тенденцію до зростання, а не короткостроковий сплеск, варто також відзначити, що це зрушення відбувається на тлі досить неприємного скандалу, у якому чат-бот, керований материнською компанією X, нещодавно "бешкетував" на платформі, створюючи без згоди користувачів діпфейк-фотографії людей у ​​бікіні.

X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей

Згідно зі звітом компанії Appfigures, цитованим TechCrunch, Bluesky також пережила сплеск завантажень у розпал скандалу - у певний момент кількість щоденних завантажень збільшилася на 50% порівняно з періодом до кризи з діпфейками у конкурента.