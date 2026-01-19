Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт

$43.180.08
50.320.20
ukenru
07:13 • 1156 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 22070 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 43304 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 35691 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 69531 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 101920 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 46489 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 55966 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 59563 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 48524 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На фронті за добу відбулося 126 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де найгарячіше18 січня, 21:59 • 5528 перегляди
70-річна харків'янка загинула під час катання на тюбінгу18 січня, 22:30 • 10831 перегляди
Протести в Ірані: кількість загиблих становить щонайменше 5 тисяч людей - Reuters18 січня, 23:03 • 5014 перегляди
США таємно збирали дані про військові об'єкти Гренландії, оминаючи Данію - ЗМІ19 січня, 00:46 • 4080 перегляди
ЄС готує відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії: мита на 93 млрд євро - FT03:32 • 3266 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 45831 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 84272 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 50898 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 81494 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 110009 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Карні
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Данія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт07:47 • 10 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 17311 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 30095 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 26980 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 24827 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Шахед-136
Financial Times

Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Threads обігнав X за кількістю щоденних активних користувачів у мобільному додатку, досягнувши 141,5 мільйона проти 125 мільйонів. Проте X залишається лідером у веббраузерах.

Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт

Threads став популярнішим за X у мобільному додатку, хоча X все ще є чемпіоном мікроблогінгу у браузерах, свідчить звіт Similarweb, пише УНН з посиланням на Gizmodo.

Деталі

Минулого року, згідно зі звітом аналітичної компанії Similarweb, Threads ненадовго випередила X за кількістю щоденних активних користувачів у мобільному додатку. Потім показники двох платформ за цим показником більш менш зрівнялися на деякий час, перш ніж Threads досягла більшої кількості щоденних активних користувачів у жовтні, також за даними Similarweb. Згідно з останнім звітом Similarweb, Threads, як і раніше, значно випереджає конкурентів за кількістю щоденно активних користувачів на iOS та Android.

Приблизно два тижні тому кількість щоденних активних користувачів Threads досягла 141,5 мільйона, тоді як додатки X для Android та iOS налічують лише 125 мільйонів.

X, як і раніше, значно перевершує інші платформи для користувачів веб-версії, що є важливим показником і вказує на ширше поширення. У вересні минулого року, за даними Forbes, на X.com було 140,7 мільйона щоденно активних користувачів, тоді як на сайті Threads їх було лише 7,7 мільйона.

"Слід зазначити, що на відміну від X - і, до речі, від іншого клону X, Bluesky - Threads є дочірньою компанією більш популярного додатку для соціальних мереж, ніж будь-яка з цих: Instagram. Meta перенаправляє користувачів Instagram на Threads і навпаки, що очевидно значно збільшує вплив обох платформ. І це не кажучи вже про те, що обидві платформи існують під егідою Facebook", пише видання.

І, пише видання, хоча зліт Threads вище X відображає довгострокову тенденцію до зростання, а не короткостроковий сплеск, варто також відзначити, що це зрушення відбувається на тлі досить неприємного скандалу, у якому чат-бот, керований материнською компанією X, нещодавно "бешкетував" на платформі, створюючи без згоди користувачів діпфейк-фотографії людей у ​​бікіні.

X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15.01.26, 09:20 • 38588 переглядiв

Згідно зі звітом компанії Appfigures, цитованим TechCrunch, Bluesky також пережила сплеск завантажень у розпал скандалу - у певний момент кількість щоденних завантажень збільшилася на 50% порівняно з періодом до кризи з діпфейками у конкурента.

Юлія Шрамко

ТехнологіїУНН Lite
Тренд
Бренд
Соціальна мережа
Forbes
Facebook
Instagram