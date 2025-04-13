Вспышка ящура в Центральной Европе: страны закрывают границы для сдерживания вируса

В странах Центральной Европы продолжается борьба со вспышкой ящура среди крупного рогатого скота, что привело к массовому уничтожению животных и закрытию границ для сдерживания распространения вируса.

Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

Как пишет СМИ, Первое заражение было зафиксировано в начале марта на венгерской ферме крупного рогатого скота. За две недели вирус распространился на фермы в соседней Словакии, что стало первой вспышкой болезни в обеих странах за последние 50 лет.

Власти работают над тем, чтобы сдержать распространение болезни. Ящур поражает в первую очередь парнокопытных животных, таких как крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи и олени, и приводит к лихорадке и пузырям во рту и на копытах. Вирус распространяется через контакт между животными, на поверхностях, таких как одежда, кожа и транспортные средства, или ветром. Для человека он представляет незначительную опасность.

В пятницу власти Венгрии продолжали проводить операции, направленные на остановку распространения болезни и дезинфекцию пораженных хозяйств и транспортных средств в регионе. На въездах и выездах из городов и сел по всему региону были размещены коврики, пропитанные мощным дезинфицирующим средством, чтобы уничтожить молекулы вируса, которые могут прилипать к шинам - хотя многие из этих ковриков быстро высохли и были частично сметены с дороги проезжающими мимо транспортными средствами.

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На этой неделе правительство Словакии, ссылаясь на недостаточные меры сдерживания со стороны Венгрии, закрыло 16 общих границ и одну границу с Австрией, все из которых являются менее загруженными, чтобы власти могли сосредоточиться на проведении пограничных проверок на основных пунктах пересечения границы.

На прошлой неделе Австрия, где не было зафиксировано ни одного случая, закрыла 23 пункта пересечения границы с Венгрией и Словакией. Власти Чешской Республики, относительно удаленной от венгерских и словацких ферм, где было выявлено заболевание, ввели дезинфекционные мероприятия на всех пяти пограничных переходах, которыми пользуются грузовые автомобили, въезжающие в страну.

Иржи Черни, доцент Чешского университета естественных наук в Праге, сказал, что наиболее значительный риск передачи инфекции существует "через зараженные человеческие предметы", такие как "шины и автомобили, подошвы обуви, а также через зараженную пищу".

Министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный заявил, что ограничения могут быть сняты через 30 дней после того, как в Словакии будет забито последнее сельскохозяйственное животное, инфицированное ящуром.

На этой неделе в Венгрии не было выявлено ни одного нового случая заболевания, а очистка последних зараженных хозяйств, вероятно, будет завершена в субботу.

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Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Венгрии начали расследование вспышки ящура, подозревая неестественное происхождение вируса.

